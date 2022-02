NBA: la "Team LeBron" remporte le All-Star Game, Curry MVP

Dans ce All-Star Game disputé à Cleveland, LeBron James et Stephen Curry, qui jouaient dans leur État de naissance, ont répondu présent pour offrir la victoire sur le fil à leur équipe face à la Team Durant (163-160). La Team LeBron a obtenu le succès grâce à un dernier tir de la star des Lakers alors que Curry est reparti avec le titre de MVP de la rencontre.

50 pions dans la musette, 16 tirs à trois points réussis, record de l'épreuve explosé: Stephen Curry a été en feu et logiquement désigné MVP du All-Star Game 2022, remporté pour la cinquième année d'affilée par la "Team LeBron" 163-160, dimanche à Cleveland. Le meilleur pour la fin. Après un début de week-end riche en amuse-bouches pas toujours digestes, tel le concours de dunk affligeant de samedi, ce match des étoiles a tenu ses promesses.

Curry, intenable dans l'exercice d'artilleur qu'il chérit, en a été un des grands animateurs, parvenant avec une insolente adresse, qui s'est certes légèrement étiolée dans le dernier quart-temps, à planter banderille sur banderille. Quoi de plus normal de la part du meilleur shooteur de l'histoire, qui a remporté trois bagues de champion NBA avec les Warriors (2015, 2017, 2018) et été désigné deux fois MVP en 2015 et 2016?



"Ce trophée a une signification très spéciale, car c'est toujours quelque chose pour moi de revenir dans l'Ohio (il est né à Akron, comme James). Je suis béni", a lancé Curry, qui a notamment réussi un 6/7 en deuxième quart-temps, puis un 7/10 au troisième, en plantant quasiment de partout et de plus en plus loin.



Il y a notamment eu ce tir dégainé du centre du terrain. Sans attendre de voir rentrer le ballon, il s'est retourné et, repartant tranquillement vers son panier, a croisé le regard éberlué de son coéquipier d'un soir, Giannis Antetokounmpo, MVP l'an passé de ce match et qui connaissait déjà l'identité de son successeur.

Clutch James

Le "Greek Freak" s'est démené pour faire triompher leur équipe dans le money-time, moment auquel la notion de match amical a soudainement disparu. Car à la fin du 3e quart-temps, le score était serré - 139-138 en faveur de la "Team Durant" - et le premier à 163 points l'emporterait.



Giannis (30 pts, 12 rbds) a réussi quelques gestes défensifs cruciaux, dont un contre sur Joel Embiid, l'homme fort de la saison, qui était aussi celui d'en-face tout au long de la rencontre. Le pivot camerounais (36 pts, 10 rbds) s'est aussi fait bloquer par LeBron James.



"King" chez lui à Cleveland, où il a longtemps joué, offrant aux Cavs leur seule bague de champion en 2016, "LBJ" ne voulait pas perdre, lui qui était invaincu depuis l'application du format actuel en 2018, avec des équipes composées par les capitaines. "Je n'aurais pas pu rêver mieux que de mettre le panier de la gagne, ici, près d'Akron où j'ai grandi, en regardant gamin le All-Star Game avec mes potes", a-t-il commenté, après l'ultime shoot de la partie, en se retournant, à mi-distance.

Jordan chauffe Magic

Avant que la rencontre ne prenne une tournure engagée, la première période s'est résumée à un nombre incalculable de dunks, le but étant d'offrir le plus de spectacle possible.



La plupart ont consisté en des alley-oop (après passes en l'air). Dans le lot, celui offert par Trae Young (13 pts) à Ja Morant (6 pts), qui s'est envolé en demi-tour arrière pour écraser le ballon dans le cercle, manquant de peu de se cogner la tête, aura remporté la palme.



Pour sa troisième participation d'affilée, Rudy Gobert y est aussi allé d'un dunk en faisant un tour complet et a fini avec 6 points et 6 rebonds.



A la mi-temps, entre deux notes funky d'Earth Wind and Fire, ont défilé sur le parquet la plupart des 75 meilleurs joueurs de tous les temps désignés par la NBA, des légendaires Kareem-Abdul Jabbar et Jerry West, à Magic Johnson et Hakeem Olajuwon, en passant par Shaquille O'Neal.



LeBron James et Michael Jordan ont été les plus acclamés, avec Kobe Bryant, disparu tragiquement en janvier 2020 et dont le portrait est resté longtemps affiché sur les écrans géants.



Dans un moment capté par la télévision américaine, Jordan s'est ensuite amusé à provoquer Magic en coulisses: "Où sont tes baskets? On peut se faire un contre un tout de suite!".