NBA: la tête de l'entraîneur ou son départ, Durant lance un ultimatum aux Brooklyn Nets

Selon The Athletic, Kevin Durant aurait mis un énorme coup de pression aux Nets. Pour rester à Brooklyn, la star de 33 ans réclamerait le départ du coach Steve Nash et celui du directeur général Sean Marks.

Un ultimatum très clair. "Ce sera eux ou moi". Voilà, en substance, le message transmis par Kevin Durant à Joe Tsai, le propriétaire des Nets, chez qui il évolue depuis 2019. Les deux hommes se seraient vus samedi, lors du passage à Londres de la star NBA, qui a notamment assisté au concert de Travis Scott avec son ex-coéquipier James Harden (désormais à Philadelphie).

Lors de cet rendez-vous, KD aurait réclamé la tête du coach Steve Nash et du directeur général Sean Marks afin de rester à Brooklyn. La star de 33 ans, qui a demandé son trade le 30 juin dernier, en aurait fait la condition sine qua non au prolongement de son aventure dans le sud de New York.

Boston, Miami et Toronto citées pour l’accueillir

Reste à savoir si le MVP 2014, double champion NBA avec Golden State (2017, 2018), sera entendu par le boss des Nets. Nash a pris les rênes de l’équipe depuis 2020, alors que Marks est en poste depuis 2016. Après avoir dépassé les 25.000 points marqués en saison régulière en mars dernier, Durant et Brooklyn ont été sortis dès le premier tour des playoffs de la conférence Est par Boston (4-0).

Les Celtics font d’ailleurs partie des franchises citées parmi celles susceptibles d’accueillir l’ancien crack du Thunder, en cas de départ, tout comme le Heat de Miami et les Raptors de Toronto.