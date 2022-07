NBA: Zion Williamson pourrait perdre des millions... à cause de son poids

L’extension de contrat signée par Zion Williamson au début de l’été stipule que le N°1 de la draft 2019 pourrait perdre de l’argent s’il dépasse un certain poids, révèle le Times-Picayune. Impressionnant lorsqu’il est sur ses deux jambes, le joueur des New Orleans Pelicans a cependant multiplié les blessures depuis son arrivée en NBA et pris la fâcheuse habitude de faire exploser la balance.

La juteuse extension de contrat de Zion Williamson, signée au tout début de l’été, est vraisemblablement soumise à condition. Comme révélé par le Times-Picayune, une information repérée par TrashTalk, l’état-major des New Orleans Pelicans a pris le soin d’incorporer certaines clauses au salaire que va percevoir le N°1 de la draft 2019 d’ici 2028.

D’après le média de la Nouvelle-Orléans, l’ancien phénomène de Duke pourrait perdre de l’argent s’il dépasse un certain poids et une certaine masse graisseuse. Concrètement, si le joueur de 22 ans dépasse les 134 kg, son salaire diminuera. Si la somme retirée n’est pas précisée, cette pénalité devrait sans aucun doute se chiffrer en millions, Williamson allant toucher plus de 33 millions de dollars annuels dès la saison prochaine (et plus de 43 millions lors de sa dernière année de contrat, en 2027-2028).

Il sort d'une saison blanche

Souvent pointé du doigt pour sa propension à prendre rapidement du poids dès qu’il est éloigné des terrains, le joueur des Pelicans devrait donc avoir une sacrée motivation pour garder la forme. La saison passée, Bleacher Report rapportait notamment qu’il pesait plus de 136 kg (certaines sources évoquaient même 150 kg), un poids qu’il ne pourrait donc plus atteindre au risque de voir les dirigeants des Pelicans taper dans son porte-monnaie.

Après une saison 2021-2022 complètement blanche en raison d’une grave blessure au pied, Zion Willamson a fait son retour à l’entraînement en mai et devrait retrouver les parquets à la reprise de la NBA, programmée en octobre. Un come-back espéré par tous les fans NBA, tant le phénomène athlétique avait impressionné lors de l’exercice 2020-2021. En 61 rencontres, il avait compilé 27 points (à 61% au tir), 7,2 rebonds et 3,7 passes décisives. Suffisant pour devenir All Star et convaincre le Front Office de Pelicans de lui donner un gros salaire… à certaines conditions.