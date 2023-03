NBA: LeBron James a refusé une opération du pied pour viser les playoffs

LeBron James a fait son grand retour sur les parquets après un mois d'absence, dimanche lors de la défaite des LA Lakers face à Chicago (118-108). Il a révélé avoir refusé une opération du pied afin de pouvoir participer à la course pour la qualification en playoffs.

La superstar des Lakers LeBron James a révélé avoir refusé de se faire opérer du pied droit afin de pouvoir participer au sprint final pour les play-offs, après la défaite des siens face aux Bulls (118-108) dimanche en NBA."LBJ", qui faisait son retour après quatre semaines d'absence, a expliqué en conférence d'après-match s'être déchiré un tendon. Il a cependant choisi de ne pas se faire opérer, suivant les conseils du "LeBron James des pieds".

Du haut de ses 38 ans, James a scoré 19 points (8 rebonds) contre Chicago, pour son deuxième match seulement en sortie de banc, malgré une carrière longue de près de 20 ans. A sept rencontres de la fin de la saison régulière, les Lakers pointent à la 9e place à l'Ouest, synonyme de barrage pour les play-offs, dans une Conférence où deux victoires séparent le 7e du 12e.

"Au jour le jour"

En l'absence de leur maître à jouer, les Lakers ont réalisé une série de 8 succès pour 5 revers et les places directement qualificatives sont toujours à leur portée. Le statut de James avait été réévalué de "forfait" à "incertain" samedi soir et celui-ci a finalement décidé de s'aligner après avoir testé son pied à l'échauffement. "C'est au jour le jour, a déclaré la star. Le plus important pour moi, c'est lundi matin. Quand je me réveillerai demain et que je sortirai du lit, nous verrons ce qu'il se passera".

Le coach des Lakers, Darvin Ham, a salué le retour de son leader, devenu le mois dernier le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. LeBron James a manqué 27 rencontres au total cette saison en raison de divers pépins physiques, soit le plus grand nombre de matches ratés en une saison depuis qu'il a rejoint la ligue en 2003. Sur le terrain, il affiche en revanche une forme toujours éblouissante en dépit de son âge, avec une moyenne de 29,5 points, 8,4 rebonds et 6,9 décisives.