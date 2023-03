NBA: LeBron James absent plusieurs semaines

LeBron James, blessé au pied droit, sera éloigné des parquets pour au moins trois semaines, ont annoncé jeudi les Lakers, pour qui cette nouvelle constitue un coup dur dans la course aux play-offs.

"LeBron James a été évalué par les médecins de l'équipe et il a été déterminé qu'il avait subi une blessure au tendon du pied droit. Il sera réévalué dans environ trois semaines", a indiqué la franchise californienne dans un communiqué. Le tout frais meilleur marqueur de l'histoire de la NBA s'est blessé dimanche dernier lors de la victoire des Lakers à Dallas. Durant ce match, au cours duquel il a marqué 26 points, James s'est écroulé au sol, en proie à la douleur, à la fin du troisième quart-temps, après un contact avec Dwight Powell. Après coup, il avait expliqué au micro d'ESPN avoir marché sur le pied de son vis-à-vis et, en quittant plus tard la salle des Mavericks, il a été vu boitant assez bas.

Une dizaine de matchs manqués ?

Il pourrait manquer les dix prochains matches de l'équipe, actuellement 11e de la Conférence Ouest qui en a 19 d'ici la fin de la saison régulière pour tenter d'accrocher les barrages qualificatifs pour la play-offs. Autant dire que son absence pourrait compromettre l'objectif de Los Angeles, de finir à au moins la 10e place pour ce faire.

Car malgré ses 38 ans, il a été jusqu'à présent dans une forme éblouissante dans cet exercice, affichant une moyenne de 29,5 points, 8,4 rebonds et 6,9 passes décisives. Après une première partie de championnat laborieuse, notamment en raison de l'absence d'Anthony Davis longtemps blessé, les Californiens se sont pourtant nettement repris ces dernières semaines, grâce au retour de l'intérieur mais aussi à quelques transferts à la fin du mercato qui ont renforcé l'effectif. Ils devront collectivement faire le travail, en attendant que leur leader revienne les guider.