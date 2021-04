NBA: le buzzer beater complètement dingue de Doncic

Luka Doncic a donné la victoire à Dallas à la dernière seconde sur un shoot à trois points absolument improbable. En déséquilibre complet et à deux doigts de tomber, le prodige slovène a terrassé Memphis.

Ce n'est pas un shoot à montrer dans toutes les écoles de basket. Mais il a au moins eu le mérite d'être diablement efficace et d'assassiner les Memphis Grizzlies à la dernière seconde. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Luka Doncic a une nouvelle fois repoussé les limites du possible en inscrivant un buzzer beater complètement dingue.

Il reste une seconde et huit centièmes quand le prodige slovène hérite de la gonfle. Son équipe est alors menée de deux points par les coéquipiers de Ja Morant. Doncic est trouvé sur la remise en jeu, se faufile entre deux joueurs et envoie un shoot ave maria en déséquilibre complet. La sirène retentit, la lumière du panier s'allume... et le ballon transperce les filets du FedExForum. Doncic vient d'inventer le floater à trois points.

LeBron James : "T'es pas sérieux mec !"

Ce game winner est d'autant plus décisif que la rencontre entre les Mavs et les Grizzlies était cruciale au classement, les deux franchises étant respectivement 7es et 8es de la conférence Ouest. Dans les minutes qui ont suivi, le geste de l'ancien joueur du Real Madrid a fait exploser les réseaux sociaux. Entre un community manager des Mavs à deux doigts de l'AVC sur son clavier et un LeBron James désabusé ("Wow wow wow, Luka Doncic, t'es pas sérieux mec !"), l'exploit du Slovène a retourné la planète basket.

D'autant que le double All-Star, auteur de 29 points (dont 25 après la pause) contre les Grizzlies, n'en est pas à son coup d'essai. Au mois d'août 2020, lors du premier tour des playoffs contre les Los Angeles Clippers, il avait déjà crucifié la franchise de Kawhi Leonard et Paul George sur un énorme trois points au buzzer. Cette nuit-là, le shoot était nettement plus académique. Mais le résultat est le même.