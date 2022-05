NBA: le champion en titre Milwaukee éliminé par Boston

Le champion en titre Milwaukee a été éliminé en demi-finale de conférence Est par Boston, vainqueur du 7e et dernier match décisif (109-81) et de leur série 4 victoires à 3, dimanche en playoffs NBA.

Giannis Antetokounmpo et les Bucks ne feront pas le doublé. Le champion en titre Milwaukee a été éliminé en demi-finale de conférence Est par Boston, vainqueur du 7e et dernier match décisif (109-81) et de leur série 4 victoires à 3, ce dimanche en playoffs NBA.

Les Celtics affronteront le Heat au prochain tour, deux ans après leur précédente confrontation à ce stade, qui avait souri à Miami, dans le huis clos de la bulle d'Orlando, alors en pleine pandémie de Covid galopante.

Un record de trois points réussis en match 7

Poussé par les chauds supporters du TD Garden de Boston, l'ailier fort des Celtics Grant Williams a inscrit 27 points, son record en carrière, et a réussi sept tirs à 3 points. Jayson Tatum a ajouté à cela 23 points et les Celtics ont établi un record en match 7 avec... 22 tirs à 3 points.

Si la première partie du match a été disputée, Boston a infligé un 61 à 38 à Milwaukee en deuxième mi-temps pour se détacher et s'imposer aisément.

De son côté, Antetokounmpo a marqué 25 points, pris 20 rebonds et délivré 9 passes. Mais il n'a signé qu'un 3 sur 11 dans la peinture en deuxième mi-temps, dont 1 sur 6 dans le quatrième quart-temps.