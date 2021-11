NBA: le coup de sang de Jokic sur Morris

Victime d’une grosse faute de Markieff Morris, Nikola Jokic s’est fait justice en assénant un violent coup dans le dos de l’ailier fort de Miami, lundi lors de la victoire des Nuggets face au Heat (113-96).

C’était chaud sur le parquet de la Ball Arena, lundi en NBA. Alors qu’il remontait le terrain à la fin du dernier quart temps, Nikola Jokic a reçu un coup d’épaule de la part de Markieff Morris pour lui contester le ballon. Une grosse faute qui n’a pas du tout plu à la star serbe. L’imposant pivot s’est fait justice en fonçant sur l’ailier fort de Miami pour l’éjecter au sol d’un violent coup dans le dos. Ce dernier est resté un long moment par terre, se tordant de douleur.

Une civière a été appelée même si le joueur a finalement rejoint les vestiaires en marchant. Selon la franchise floridienne, il souffre du cou. Jokic, lui, a pris la direction du banc en se doutant de la sanction de l’arbitre. Il a été exclu, tout comme Markieff Morris pour une faute flagrante. Le coup de sang de Jokic a provoqué la colère de Jimmy Butler, star du Heat et particulièrement remontée pour en découdre. L’arrière de Miami a longuement invectivé Jokic et a même dû être contenu par plusieurs partenaires.

Jokic s’expose à une grosse suspension

"C'était un geste très dangereux et sale, a déclaré l'entraîneur du Miami Heat Erik Spoelstra. Keef (Morris) a commis une faute et c'était l'une de ces fautes rapides avec son épaule. Mais le geste d’après est absolument injustifié."

Avant cette action, Jokic avait signé un triple-double (25 points, 15 rebonds et 10 passes décisives) participant activement à la victoire des Nuggets face au Heat (113-96). Il s’expose désormais à une lourde suspension de la part de la NBA, qui étudie déjà le dossier. "Je m'inquiéterai quand ils nous diront qu'il est suspendu, a déclaré l'entraîneur-chef de Denver, Michael Malone. Je ne vais pas perdre mon temps à regarder dans ma boule de cristal. Je n'ai rien de tout ça. Il est disponible jusqu'à ce qu'ils me disent qu'il ne l'est pas. Et je ne vois aucune raison pour laquelle il ne le serait sera pas mercredi soir."