NBA: le coup de poing involontaire d’Embiid sur Lonzo Ball

Joël Embiid a asséné une jolie droite à Lonzo Ball lors du match NBA remporté dans la nuit de samedi à dimanche par Philadelphie contre Chicago (114-105). Si le pivot des Sixers ne l’a pas fait exprès, il a été sanctionné par les arbitres pour son geste.

En voilà un qui n’a pas dû rater une miette du spectaculaire combat de boxe entre Saul "Canelo" Alvarez et Caleb Plant pour unifier les titres WBC-WBA-WBO et IBF. Quelques heures avant le grand duel à Las Vegas, Joël Embiid a involontairement rendu un bel hommage aux deux champions lors du match NBA entre Philadelphie contre Chicago.

Si les Sixers du pivot camerounais ont signé une belle victoire lors de ce choc de la Conférence Est (114-105), la star de 27 ans s’est surtout illustrée avec une belle droite assénée à Lonzo Ball à quelques secondes de la fin du deuxième quart-temps.

Embiid sanctionné mais auteur d’un gros match

En tête avec neuf longueurs d’avance, le pivot a enragé après une perte de balle dans un mouvement en direction du panier des Bulls. Furieux contre lui-même, "JoJo" a lancé son point en l’air de dépit. Mais ce que le géant de 2m13 n’avait pas vu c’est l’arrivée de Lonzo Ball derrière lui.

Si le meneur de Chicago a reçu un beau coup de poing, il n’a pas fini KO. Le poing du Camerounais ne touchant pas son adversaire à la mâchoire. Le punch était bien présent pour "The Process", la précision un peu moins pour celui qui a finalement écopé d’une faute technique contre lui. Surpris d’être sanctionné pour son geste involontaire, Joël Embiid a finalement su se ressaisir et boucler la partie avec un double-double (30 points et 15 rebonds) afin de guider Philadelphie vers un beau succès qui sécurise la première place à l’Est des Sixers.

