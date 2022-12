NBA: le Français Killian Hayes dégoupille et met KO un adversaire en plein match avec Detroit

Killian Hayes (21 ans), meneur français évoluant à Detroit, a été exclu mercredi pour avoir asséné un coup derrière la tête du pivot allemand d’Orlando, Moritz Wagner, mis KO. Il risque une lourde suspension.

La rencontre de NBA entre Detroit et Orlando (121-103) a dégénéré, mercredi soir. Alors qu’il restait 34 secondes à jouer en première période, une action a tourné au pugilat entre le Français Killian Hayes et l’Allemand Moritz Wagner. Ce dernier protégeait le ballon en sortie de jeu sur une passe mal négociée de l'un de ses partenaires qui aurait valu un retour en zone si Wagner s’en était saisi. Doublé par Hayes, le pivot du Magic a alors violemment éjecté son adversaire... sur les genoux des remplaçants des Pistons.

Wagner s'effondre dans les bras des remplaçants des Pistons

Furieux, Hamidou Diallo, ailier de Detroit, a alors poussé Wagner dans le dos semblant lui faire le coup du lapin avant que Hayes ne se relève et ne lui assène à son tour un coup de poing derrière la nuque. De dos, Wagner a semblé brièvement KO en s’effondrant dans les bras de joueurs des Pistons.

"Il va bien, a déclaré Franz Wagner, le frère cadet et coéquipier de Moritz au Magic. Je n'ai pas vu la vidéo, mais je sais que c'est la dernière chose qu'il voulait faire."

Moritz Wagner a été expulsé pour faute flagrante, tout comme Hayes et Diallo pour leurs gestes lors de la bagarre. Celle-ci a donné lieu à long moment de tension d’autant que tout le banc d’Orlando s’est précipité en direction de celui des Pistons pour défendre Wagner, semblant inconscient. Plusieurs joueurs de la franchise floridienne pourraient se retrouver visés par une sanction pour avoir quitté leur zone impartie. C’est notamment le cas de Franz Wagner, Cole Anthony, Wendell Carter Jr, Gary Harris, Mo Bamba, R.J. Hampton, Terrence Ross et Admiral Schofield.



"Nous sommes conscients de la règle, mais des choses comme ça se produisent généralement sur le terrain, pas sur l'un des bancs, s’est défendu Franz Wagner. Votre inquiétude est que votre coéquipier soit là-bas parmi toute l'autre équipe." Dwane Casey, manager des Pistons, a regretté l’épisode. "J'ai besoin d'une explication sur la décision parce que je crois savoir que vous ne pouvez pas quitter le banc et aggraver une situation, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. C'est là que de très mauvaises choses peuvent arriver."

Hayes, ancien joueur de Cholet drafté en septième position par Detroit en 2020, s'expose lui à une lourde sanction après son geste dangereux.