NBA: le grand espoir Holmgren, deuxième choix de la draft, absent toute la saison

Coup dur pour Oklahoma City. Victime d'une lésion à une articulation du pied, le grand espoir américain sera absent pour toute la saison 2022-2023.

Choisi en deuxième position de la draft NBA 2022 par Oklahoma City, l'Américain Chet Holmgren (20 ans) va manquer l'intégralité de la saison à venir en raison d'une blessure au pied droit, a annoncé sa franchise. Le très longiligne pivot de 2,13 mètres pour 90 kg souffre d'une lésion du Lisfranc droit, une articulation du pied, a déclaré jeudi le manager général du Thunder Sam Presti dans un communiqué.

"Nous sommes tristes pour Chet" qui avait hâte "d'être sur le parquet avec ses coéquipiers cette saison", peut-on encore lire sur le site de la franchise, avant-dernière de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière 2021-22.

Un profil de plus en plus recherché

Auteur d'une belle saison en NCAA, le championnat universitaire américain, avec Gonzaga, Chet Holmgren a été sélectionné en deuxième position lors de la dernière draft, derrière Paolo Banchero. Le natif de Minneapolis affiche une agilité et une vivacité étonnantes pour un intérieur de sa taille.

Avec plus de 14 points par match, il a fait l'étalage de sa panoplie offensive en se montrant adroit à l'intérieur comme à trois points, un profil de plus en plus recherché en NBA, d'autant que sa présence au rebond - presque dix prises par rencontre contre des joueurs souvent plus imposants physiquement - a rassuré.

Mais à l'image d'autres géants filiformes comme le Letton Kristaps Porzingis (2,21m) ou le Français Rudy Gobert (2,16m) à ses débuts, sa capacité à relever le défi physique de la NBA, encore un cran au-dessus, et à résister aux blessures interrogeait. Il "ne va pas gagner des masses de poids" même après son arrivée en NBA, avait en outre averti Jamie Dixon, entraîneur d'Holmgren en U19. De quoi renforcer les doutes autour ce talent certain mais fragile.