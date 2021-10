NBA: les Bulls vont rendre hommage à Joakim Noah lors d'une soirée spéciale

Ce soir, à l’occasion de la venue des Knicks, les Bulls vont rendre hommage à Joakim Noah, qui a annoncé la fin de sa carrière en début d'année après treize saisons en NBA. L’ancien pivot de 36 ans a été nommé ambassadeur de la franchise.

Sa famille sera là. Tout comme ses amis et certains de ses anciens coéquipiers. Pour un grand moment d'émotion. Ce soir, à l’occasion de la venue des Knicks, les Bulls vont rendre un très bel hommage à Joakim Noah, qui a annoncé la fin de sa carrière en mars dernier après treize saisons en NBA. L’ancien pivot de 36 ans, considéré comme l’un des meilleurs joueurs français de l’histoire de la ligue nord-américaine, aura passé près de dix années sous les couleurs des Chicago Bulls (2007-2016), remportant le trophée de meilleur défenseur de l’année en 2014.

Nommé ambassadeur des Bulls

Cette année-là, il était monté à 618 rebonds et avait intégré la "All-Defensive First Team" de la saison régulière, comprenez le meilleur cinq défensif de l'année, fort d’une moyenne impressionnante de 13 points, 11 rebonds, et 5 passes. Il avait même terminé quatrième des votes pour le titre de MVP, derrière Kevin Durant, LeBron James et Blake Griffin. A l’occasion de cette "Joakim Noah Night", tout Chicago va donc célébrer le fils de Yannick, qui vient d'être nommé ambassadeur des Bulls. Derrick Rose, Taj Gibson ou encore Tom Thibodeau, désormais chez les Knicks, prendront la parole pour revenir sur la carrière de Joakim Noah et son passage à Chicago.

"Je suis vraiment flatté d'être honoré à la fois par l'équipe et la ville que j'ai toujours aimés et respectés. Je vais célébrer cela avec ma famille, mes amis, d'anciens joueurs et entraîneurs, et surtout avec les fans des Bulls qui m'ont aidé à me développer tout au long de ces années au United Center. Cela signifie beaucoup pour moi, je suis maintenant un Bull pour la vie. Je vous aime tous et je suis ravi de consolider cette connexion avec les Bulls et la ville de Chicago", a-t-il réagi dans un communiqué. Celui qui possède un des plus beaux palmarès du basket français, deux fois sélectionné pour le All-Star Game, a raccroché en début d'année, quelques mois après avoir été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers.