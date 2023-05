NBA: les Knicks égalisent face à Miami

Les New York Knicks se sont difficilement imposés (111-105) face au Miami Heat, privé de Jimmy Butler, mardi pour égaliser à un partout en demi-finale de conférence Est.

Face à une équipe de Miami dépourvue de son leader, qui n'était finalement pas rétabli 48 heures après son entorse à la cheville droite récoltée en fin du match n°1, la victoire était d'autant plus impérative pour New York, sous peine de se présenter en Floride pour les deux rencontres suivantes avec un moral en berne et un retard trop lourd à combler.

Les Knicks n'avaient pas le droit à l'erreur

Mission accomplie donc au Madison Square Garden, chaud bouillant comme d'habitude et qui a dû attendre les trois dernières minutes pour respirer un peu, quand Brunson (10/19 aux tirs) a mis les Knicks définitivement devant au score avec son sixième panier primé de la soirée, suivi d'un flotteur (101-96). Le meneur, bonne pioche arrivée de Dallas l'été dernier, a été ensuite relayé par Josh Hart, auteur de sept points dans les 98 dernières secondes et proche du triple-double (14 pts, 11 rbds, 9 passes).

Julius Randle, qui faisait son retour après deux matches manqués pour une blessure similaire à la cheville gauche, a également été prépondérant (25 pts, 12 rbds), RJ Barrett contribuant aussi à hauteur de 24 pions. Malgré tous ces efforts combinés rien ne fut aisé pour New York, car Miami est dur au mal, à l'image de Gabe Vincent (21 pts) qui a enchaîné huit points juste après avoir encaissé un coup de coude au niveau de la mâchoire dans le dernier quart-temps, et reste une équipe coriace même sans Butler, dont la vertu première est de se battre jusqu'au bout.

Elle a ainsi longtemps opposé une impressionnante résistance en s'appuyant sur une défense de mort de faim et quelques éclairs de seconds couteaux bien affûtés qui ont pris leurs responsabilités en attaque, parmi lesquels Caleb Martin (22 pts), quand les cadres Bam Adebayo (15 pts) et Kyle Lowry (6 pts) se montraient trop discrets. Avoir repris l'avantage du parquet à l'entame de la série autorisait le Heat à une défaite. Il lui faudra confirmer cet avantage devant son public et aussi espérer que Butler soit opérationnel.