NBA: deux matchs de présaison aux Émirats arabes unis en octobre

Comme en début de saison, deux matchs de présaison de NBA seront délocalisés aux Émirats arabes unis en octobre. Il s'agira d'une double-confrontation entre les Timberwolves du Minnesota et les Mavericks de Dallas.

Les Émirats arabes unis accueilleront, pour la deuxième année consécutive, deux matchs de présaison de NBA, qui opposeront en octobre les Timberwolves de Minnesota aux Mavericks de Dallas, a annoncé mercredi la Ligue nord-américaine de basket. Le pays du Golfe avait accueilli l'année dernière les deux premières rencontres disputées au Moyen-Orient entre deux équipes de NBA (entre les Hawks d'Atlanta et les Bucks de Milwaukee). Les matchs se dérouleront dans la capitale Abu Dhabi, les 5 et 7 octobre.

"Nous sommes heureux de revenir à Abu Dhabi avec deux grands matchs (...) après le succès des rencontres de la NBA l'année dernières aux Émirats, qui ont attiré des milliers de supporters du monde entier", s'est félicité Ralph Rivera, directeur général de la Ligue en Europe et au Moyen-Orient. Ces matchs font partie d'un accord pluriannuel entre la NBA et le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi.

Une confrontation entre deux équipes en quête de rebond

Les Wolves ont terminé huitièmes de la conférence Ouest pour la saison 2023, avant de s'incliner au premier tour des playoffs face aux Nuggets, tandis que les Mavericks, champions de 2011, n'ont pas réussi à se qualifier. Avant les matchs de l'année dernière, aucune rencontre de présaison n'avait été jouée en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Auparavant, certains matchs avaient été organisés en Angleterre, en France, au Mexique, au Japon, en Chine et dernièrement en Inde.