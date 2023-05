NBA: les Knicks reviennent à 3-2 face à Miami

Les New York Knicks se sont imposés face à Miami (112-103) et ne sont plus menés que 3-2 dans leur demi-finale de conférence Est en play-offs de la NBA.

Les Knicks, tractés par 38 points de Jalen Brunson, ont battu le Heat (112-103), pour réduire l'écart à trois victoires à deux dans leur demi-finale de conférence Est, mercredi en play-offs de la NBA. Dos au mur, New York devait impérativement s'imposer au Madison Square Garden afin de rester en vie dans cette série. Il faudra en faire autant vendredi à Miami, pour espérer ensuite disputer un match n°7 décisif, à nouveau sur son parquet dimanche.

Les Knicks ont un peu limité Butler

Le chemin est donc encore long avant de pouvoir renverser une situation compromise, mais cette victoire vient redonner un peu d'allant aux New-Yorkais, enfin parvenus à forcer le verrou défensif de Floridiens, tout en limitant l'influence et l'impact de Jimmy Butler (19 pts à 5/12 aux tirs, 9 passes). Le scénario a pourtant été inverse au premier quart-temps, bouclé 24-14 en faveur de Miami.

Mais, RJ Barrett (26 pts) et Julius Randle (24 pts) ont répondu présent offensivement, au relais de Brunson, toujours aussi adroit (12/22) et omniprésent (9 rbds, 7 passes). NY s'est détaché dans les deux périodes suivantes, comptant jusqu'à 19 unités d'avance.

Pas de quoi éteindre la flamme du Heat, qui n'a pas pour habitude de baisser les bras, même quand la défaite semble inéluctable. Et sous l'impulsion du vétéran remplaçant Kyle Lowry (9 pts) auteur de deux banderilles primées à l'entame du dernier quart-temps, et de Duncan Robinson, autre artilleur derrière l'arc (5/10 pour 17 pts), le finaliste 2020 a réussi à se rapprocher à deux points (103-101) à deux minutes du buzzer.

Les Knicks n'ont pas craqué sous la pression, à l'image de RJ Barrett parvenu à maintenir, de sang-froid, aux lancers francs, suffisamment d'écart pour décourager les ultimes velléités floridiennes, par ailleurs guère inspirées dans les dernières secondes.