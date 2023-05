NBA : Nikola Jokic échappe à une suspension après son geste envers le propriétaire des Suns

Le joueur majeur des Nuggets, Nikola Jokic, ne sera finalement pas suspendu par la NBA. Après avoir bousculé le propriétaire des Suns ce dimanche à Phoenix en plein match de play-offs, le Serbe a écopé d’une sanction financière équivalente à 25.000 euros.

La NBA a accusé Nikola Jokic d’avoir "établi un contact inapproprié avec un spectateur assis au bord du terrain". Un spectateur qui n’est autre que Mat Ishbia, le propriétaire des Suns de Phoenix. Peu avant la mi-temps de la rencontre entre les Nuggets et Phoenix, le joueur de Denver a tenté de récupérer un ballon sorti des limites pour effectuer une remise en jeu rapide. C’est à ce moment-là qu’Ishbia a empêché le pivot de récupérer le ballon. Le Serbe a immédiatement réagi en en repoussant le dirigeant, qui a quelque peu exagéré sa chute.

"Donne la balle, c'est tout. Que ce soit Ishbia ou pas je m'en fous"

"Ils diront ce qu'ils veulent, mais il aurait dû être expulsé de la salle. Je pensais que la NBA était censée nous protéger, mais peut-être que j'ai tort", a déclaré le Joker. Bien qu’il n’ait pas été suspendu, il a reçu une amende équivalente à 25.000 euros et n’a pas manqué de contester la décision : "L'arbitre m'a dit que j'avais donné un coup de coude au supporter, mais il a mis ses mains sur moi en premier. Quelqu'un assis au bord du terrain, c'est un supporter, n'est-ce pas? Il ne peut pas influencer le jeu en retenant le ballon. Et ils ne vont pas me protéger en tant que joueur? Ils vont protéger le supporter?", s’est-il exclamé une fois la décision rendue.

Le coach des Nuggets s’est lui aussi insurgé : "C’est dingue que Nikola prenne une faute technique dans cette situation, s’était agacé Mike Malone. Il va chercher la balle et un fan la garde comme s’il voulait faire partie du match. Donne la balle, c’est tout. Et que ce soit Ishbia ou pas, je m’en fous."

De son coté, Ishbia a essayé d’apaiser les choses en postant un tweet lundi matin : "Une suspension ou une amende pour l'incident d'hier soir ne serait pas juste. J'ai beaucoup de respect pour Jokic et je ne veux rien voir de tel. Excité pour le match 5 ! Allez les Suns !". Mais il n’a pas fait l’unanimité. Son message a été perçu par certain comme un moyen de clôturer cette histoire, lui qui n’est pas exempt de tout reproche. Mais l’essentiel pour Jokic reste de pouvoir être présent lors du Game 5, à Denver. Les deux équipes étant à deux victoires partout, c’est une demi-finale très serrée qui se poursuit dans cette conférence Ouest.