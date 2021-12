NBA: les scènes de joie dans le vestiaire des Warriors après le record de Curry

Les Warriors ont fêté le recordman Curry dans les vestiaires de Golden State, après le match qui a vu le meneur effacer des tablettes un certain Ray Allen, précédent détenteur du record de tirs à trois points sur une saison.

On savait déjà qu’il était le meilleur tireur à trois points de tous les temps en NBA, mais le funambule Stephen Curry a écrit une nouvelle page de sa légende, laquelle figurera en bonne place dans les livres d’histoire de son sport, le basket. Il a battu mardi le record du nombre de paniers à trois points inscrits en saison régulière, jusqu’alors propriété de Ray Allen.

Curry: "Une étape importante dans ma carrière"

Sous les yeux de l’ancien joueur des Celtics de Boston et des Bucks de Milwaukee, Stephen Curry a vécu dans moments d’intense émotion au Madison Square Garden. Une émotion qui s’est prolongée dans le vestiaire, où il a été célébré comme il se doit par ses coéquipiers, à grand renfort de glacières remplies d’eau froide, histoire de refroidir un joueur habitué à faire monter la température sur le parquet, avec sa réussite insolente.

"Je n'ai pas grand-chose à dire si ce n’est que j'apprécie tous ceux qui ont contribué à faire de moi ce que je suis, à la fois sur le terrain et en dehors, a déclaré Stephen Curry, s’adressant à ses coéquipiers. C'est une étape importante dans ma carrière grâce à vous tous, tous ceux qui ont fait des écrans pour moi, tous ceux qui m'ont passé le ballon, tous ceux qui ont cru en notre attaque et qui ont cru en la victoire et au processus, donc c'est vraiment spécial. Beaucoup de tirs à trois points, de matchs, beaucoup de victoires également, nous attendent, et il nous reste tant à faire, mais j'apprécie que vous rendiez ce moment spécial parce que ça a été une longue semaine pour franchir cette étape. Avoir Reggie (Miller) et Ray (Allen) ici était spécial, mais rien n'est plus spécial que les personnes qui sont dans ce vestiaire. Gardons cette énergie."