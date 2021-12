NBA: Stephen Curry devient le meilleur shooteur à trois points de l'histoire

Dans la nuit de mardi à mercredi, le meneur des Golden State Warriors est un peu plus rentré dans l'histoire de la NBA en devenant le recordman du nombre de paniers à trois points face aux Knicks de New York.

Stephen Curry a fait un pas de plus dans la légende du basketball et de la NBA. Attendu depuis plusieurs jours maintenant, le record du nombre de paniers à trois points jusque-là détenu par Ray Allen a fini par tomber dans la nuit de mardi à mercredi sur le parquet des New York Knicks (96-105).

Stephen Curry, tout seul dans la galaxie du panier à trois points

Il fallait à la star des Warriors marquer deux tirs à longue distance pour réaliser cet exploit. Et le meneur n'a pas mis longtemps à s'exécuter puisque dès le premier quart-temps, en moins de cinq minutes et en trois tentatives - le tout sous les yeux de son glorieux aîné, ainsi que de Reggie Miller, désormais 3e de ce prestigieux classement - "Steph" Curry s'est appliqué pour prendre seul les rênes de ce record.

Le Madison Square Garden salue la légende des shoots derrière l'arc

Exit, donc, la marque des 2 973 tirs en 1 300 matchs fixée par l'ancien arrière des Bucks, des Supersonics, des Celtics ou du Heat. Dans un Madison Square Garden plein à craquer pour assister à l'événement, le joueur de 33 ans n'a pas manqué son rendez-vous avec les livres d'histoire, dépassant son illustre prédécesseur en seulement 789 matchs de NBA.

L'émotion était palpable quand Ray Allen et Reggie Miller l'ont pris dans leurs bras, tout comme son père Dell Curry, redoutable artilleur à longue distance entre 1986 et 2002 qui lui a transmis l'ADN du sniper. L'ovation de la mythique enceinte new-yorkaise résonnera longtemps, celle-ci ayant même conduit à un arrêt de la rencontre pendant cinq minutes.

Et maintenant, en route vers le record de trois points sur un match ?

"Je viens d'atterrir à Dallas pour voir Stephen Curry battre le record et, encore mieux, le faire dans le Garden !! Wow félicitations frère !! INCROYABLE !!", s'est enthousiasmé LeBron James, la superstar des Lakers, sur Twitter. "C'est passionnant de voir Steph battre le record NBA de tirs à trois points. Il a révolutionné la façon de jouer au basket et continue de laisser les fans en admiration avec son art étonnant et son extraordinaire capacité à shooter. Bravo pour cet exploit historique", a réagi le patron de la ligue Adam Silver.

Le double MVP 2015 et 2016, également en tête du classement du plus grand nombre de paniers à trois points marqués, saisons régulières et play-offs confondus, n'a qu'un record qui lui échappe pour remplir toutes les cases : celui de 14 tirs inscrits en un seul match par son coéquipier Klay Thompson.