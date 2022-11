NBA: libre depuis son départ des Lakers, Dwight Howard va poursuivre sa carrière à Taïwan

Dwight Howard a choisi de s’offrir un nouveau challenge en Asie. La star NBA, âgée de 36 ans, s’est engagée avec les Taoyuan Leopards, une équipe du championnat de Taïwan. Le pivot américain était libre depuis son départ de Lakers durant l’été.

Dwight Howard s’est trouvé un nouveau challenge. La star NBA va poursuivre sa carrière au sein des Taoyuan Leopards, une équipe du championnat de Taïwan. Le pivot de 36 ans fera ses débuts la semaine prochaine, a annoncé ce jeudi sa nouvelle formation. "Je suis très excité. J'ai hâte d'atterrir à Taïwan et de commencer à jouer, a déclaré le colosse de 36 ans dans une vidéo publiée sur la page Facebook de sa nouvelle équipe, les Taoyuan Leopards. J'ai hâte de voir les fans, de manger la nourriture locale, de passer le meilleur moment de ma vie, et de ramener le championnat pour la ville de Taoyuan."

Howard a été huit fois All-Star au cours de ses 18 saisons passées en NBA et il a remporté un titre avec les Los Angeles en 2019-2020, au terme d’un exercice marqué par la pandémie. Le joueur de 2,08m était agent libre après avoir joué pour les Lakers lors de la saison 2021-2022: il a tourné en moyenne à 6,2 points et 5,9 rebonds par match avec la franchise de Los Angeles.

"Je suis prêt à profiter de la vie"

Les Léopards de Taoyuan, dans le nord de Taïwan, tiendront une conférence de presse samedi pour présenter officiellement Howard, avant ses débuts programmés le week-end suivant. "Nous espérons qu'il pourra transmettre son expérience, sa mentalité et ses compétences aux jeunes joueurs de l'équipe et aider notre équipe à remporter le championnat de cette année", a indiqué la direction du club taiwanais.

Le basket et le baseball sont les deux sports les plus populaires à Taiwan et disposent de ligues professionnelles qui attirent de grandes foules. Les Léopards font partie des six équipes de la ligue T1 créée l'année dernière, la plus jeune des trois ligues professionnelles de l'île. L'équipe n'a pas donné de détails sur son accord avec Howard. "Je suis prêt à profiter de la vie en jouant au sport que j'aime devant un groupe de personnes qui m'aiment", a expliqué l'ancien joueur du Magic d'Orlando dans une vidéo sur Instagram.