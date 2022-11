NBA: "Irving a causé du tort à beaucoup de gens", LeBron James réagit à la polémique

La superstar des Lakers LeBron James, qui n'avait jusque-là pas pris la parole malgré le concert de critiques en NBA visant Kyrie Irving pour avoir fait la promotion d'un film antisémite, a estimé vendredi soir que son ex-coéquipier à Cleveland "a causé du tort à beaucoup de gens".

"Peu importe la couleur de votre peau, votre taille, la position que vous occupez. Si vous faites la promotion ou dites des choses nuisibles à toute communauté, qui cause du tort à beaucoup de gens, alors je ne le respecte pas", a déclaré James après la défaite de son équipe contre le Jazz de l'Utah. "Je ne le tolère pas. Je ne le respecte pas", a insisté James, estimant que les excuses tardives d'Irving exprimées jeudi soir, sous la contrainte quelques heures après avoir été suspendu pour au moins cinq matches par son équipe, les Nets de Brooklyn, n'ont pas réparé les dégâts.

"Je m'oppose à l'idée de nuire aux gens, que ce soit verbalement, par le biais de sa plateforme d'expression (tels les réseaux sociaux) ou par un autre moyen", a-t-il poursuivi.

Irving fait (encore) parler de lui

Le 27 octobre, Irving, aux penchants complotistes, avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche du film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" et des liens vers le site d'Amazon permettant de le louer ou l'acheter. Et s'était refusé pendant une semaine de présenter des excuses, jusqu'à la sanction infligée par son club.

La star de 30 ans, dont la mise à l'écart de cinq matches imposée par les Nets pourrait durer plus longtemps, ont-ils laissé entendre, a vu son partenariat avec Nike également suspendu jusqu'à nouvel ordre par l'équipementier vendredi soir. James et Irving ont remporté un titre NBA ensemble en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland, avant que ce dernier ne demande à partir l'année suivante aux Celtics de Boston, où il n'a pas laissé un souvenir impérissable.

Il est aux Nets depuis 2019 et a continuellement fait parler de lui pour autre chose que son talent et son basket pourtant chatoyant, en refusant notamment de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui lui a fait manquer de nombreux matches et a pénalisé son équipe sur le plan des résultats.