NBA: Ntilikina rebondit aux Dallas Mavericks

Non prolongé par les New York Knicks, où il jouait depuis 2017, le meneur français Frank Ntilikina (23 ans) vient de signer un contrat, visiblement d'un an au salaire minimum, chez les Dallas Mavericks.

Pas de retour en Europe pour le moment. Après quatre années compliquées chez les New York Knicks, qui n'ont pas souhaité le prolonger, le meneur français Frank Ntilikina (23 ans) vient de trouver un nouveau point de chute en NBA, chez les Dallas Mavericks.

La franchise texane a confirmé sa signature par communiqué ce vendredi, sans donner de détails. Mais selon le journaliste Marc Stein, le "French Prince" se serait engagé avec les Mavs pour un an, au salaire minimum.

Une forte concurrence en perspective

Choisi par les Knicks en 8e position à la Draft de 2017, un record à l'époque pour un Français, l'ancien joueur de Strasbourg - au style très défensif - n'a jamais réussi à s'y imposer. En quatre années, il totalise 211 matchs (55 titularisations), mais seulement 19,5 minutes de jeu en moyenne avec des stats de 5,5 points, 2 rebonds, 2,7 passes décisives, et 0,8 interception à 36,6% de réussite au tir.

Assez faible, trop aux yeux des Knicks, qui ne l'ont pas conservé en fin de saison dernière. Libre, Ntilikina a tout de même participé aux Jeux olympiques avec les Bleus cet été, et avait été annoncé dernièrement dans le viseur de quelques clubs européens, notamment en Italie. Finalement, c'est au Texas qu'il va poser ses valises. Pour combien de temps? Bonne question.

Sachant que les Mavericks ont déjà du monde dans le secteur des arrières, avec évidemment Luka Doncic, mais aussi Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr, Trey Burke ou Tyrell Terry, Frank Ntilikina risque de passer la plupart des matchs sur le banc. S'il y prend place... En effet, Dallas aurait aujourd'hui 16 contrats garantis, soit un de plus que la limite autorisée, et devrait donc se séparer d'un élément avant le début de la saison régulière.