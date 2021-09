NBA: Frank Ntilikina à la relance à Dallas?

Après une intersaison mouvementée, l’international français Frank Ntilikina pourrait retrouver un semblant de stabilité. Les Mavericks de Dallas seraient intéressés à l’idée de le faire signer.

Libre de tout contrat depuis qu’il a été libéré par les Knicks de New York, Frank Ntilikina pourrait finalement rester en NBA. Dans l’incertitude tout l’été concernant son avenir, le Français pourrait trouver un point de chute du côté du Texas. Selon le journaliste américain Marc Stein, les Mavericks de Dallas seraient sur le coup. Une chance inespérée pour Ntilikina de prouver qu’il a le potentiel pour s’affirmer dans la grande ligue, quelques semaines après qu’un retour en Europe a été évoqué.

Les Knicks se refusent à lui proposer un nouveau contrat, les rumeurs l’envoient en Italie… Le potentiel et l’avenir de Frank Ntilikina en NBA semblait compromis alors qu’il disputait les Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Pourtant médaillé d’argent et performant en basket FIBA, l’arrière de 23 ans porte le poids de ses quatre saisons compliquées à New York. Moins de 20 minutes accordées en moyenne en 211 rencontres disputées, et des statistiques s’élevant seulement à 5,5 points par match, cela ne suffit pas pour un joueur drafté dans le top 10. Pour autant, une franchise lorgnerait encore sur Ntilikina. Un intérêt qui ne date pas d’hier.

En 2017, Frank Ntilikina se présente à la Draft NBA. À l’époque, le jeune joueur de la SIG Strasbourg avait déjà tapé dans l’oeil des Mavericks de Dallas. Mark Cuban, propriétaire de la franchise texane, s’était même rendu en Europe pour le rencontrer, avec pour ambition de le sélectionner le moment venu. C’était sans compter sur l’arrivée des Knicks de New York sur le dossier, eux qui ont fini par chiper Ntilikina au nez et à la barbe des Mavericks en le sélectionnant une position plus tôt. De quoi obliger Dallas à se rabattre sur Dennis Smith Jr. en neuvième position.

Quelques années plus tard, il faut croire que Dallas voit toujours en Ntilikina un élément capable d’intégrer son effectif et d’y apporter ses indéniables qualités. Loin d’être un joueur complet et efficace en attaque, il n’en demeure pas moins un joueur reconnu pour ses qualités défensives. Une aptitude qui manque encore au roster des Mavericks.

La bonne franchise pour se relancer?

À 23 ans, Frank Ntilikina pourrait donc amener ses qualités défensives, sur les postes extérieurs, à une franchise qui en manque. La preuve en est que Dallas était, la saison passée, considérée comme la 21e franchise en terme d’efficacité défensive. Et même s’il risque d’arriver dans un rôle de rotation, le Français pourrait profiter des minutes accordées pour se montrer à ce niveau. Sans oublier qu’il pourrait en profiter pour progresser offensivement, aux côtés d’un certain Luka Doncic, qui est davantage un excellent créateur offensif qu’un redoutable défenseur.

Pour autant, l’ancien Strasbourgeois devrait également intégrer un effectif déjà bien fourni. Les Mavericks de Dallas comptent déjà 14 joueurs sous contrat. Sur les lignes arrières, la route pourrait lui être barrée. Si l’intérêt de la franchise texane pour Ntilikina se concrétise, le Français va donc devoir batailler pour décrocher sa place. Mais surtout profiter de cette opportunité pour rebondir et s’affirmer dans la grande ligue, loin de l’atmosphère de New York, qui ne lui a pas réussi. Sinon, il lui faudra sans doute revenir en Europe, où de grands clubs gardent un oeil sur sa situation.