NBA: Phoenix et Chris Paul s'offrent le premier match des finales

Phoenix a débuté les finales NBA par un succès face à Milwaukee (118-105), mardi face à Milwaukee, qui comptait pourtant sur le retour de sa star Giannis Antetokounmpo. Chris Paul a brillé.

Le retour de Giannis Antetokounmpo n'aura pas suffi; les Phoenix Suns se sont imposés chez eux, à l'usure, mardi, sur les Milwaukee Bucks (118-105), au terme du premier match de la finale NBA. Emmenés par une attaque virtuose, les cavaliers de l'Arizona ont imprimé une pression offensive continue tout au long de cette première manche, emmenés par leur trident habituel Paul-Booker-Ayton, au sommet.

Chris Paul dans les pas de... Jordan

Le meneur Chris Paul, qui disputé les premières finales NBA de sa carrière à 36 ans, a livré un match étincelant (32 pts à 12/19 aux tirs), tout en maîtrise, appuyant sur l'accélérateur juste après la pause, quand Milwaukee connaissait une mauvaise passe aux tirs (88-68, 34e minute). Il est même devenu le premier joueur à inscrire 30 poingts et délivré huit passes pour son premier match en finales NBA depuis Michael Jordan en 1991.

Malgré plusieurs tentatives de recoller au score (101-94, 41e minute), les Bucks n'ont jamais pu trouver en deuxième mi-temps l'énergie qu'ils avaient proposé lors des deux premiers quart-temps.

Après avoir été percutant avant la pause, Giannis Antetokounmpo a vu son rayonnement limité (4 tirs seulement), en bonne partie par une défense des Suns qui l'a empêché de ravager la raquette comme il a l'habitude de le faire. Le numéro 34 a pu compter sur un Khris Middleton saignant en deuxième mi-temps (17 pts et 29 au total) mais Jrue Holiday ou Brook Lopez ont peiné lorsque le match se jouait.

En dehors d'Antetokounmpo (7/12 aux lancers), les visiteurs ont manqué d'allant vers le cercle, ne glanant que quatre lancer-francs au total. En face, rien ne semblait pouvoir arriver à Phoenix, en état de grâce. Devin Booker (27 pts) et Deandre Ayton (22 pts et 19 rbds) ont été les compléments idéaux de Chris Paul. Les Suns tenteront d'enchaîner sur un second succès à domicile jeudi, avant que les deux équipes ne mettent le cap sur Milwaukee, dimanche.