NBA: les Bucks espèrent le retour d’Antetokounmpo pour les finales

Fasciné par ce que Giannis Antetokounmpo lui apporte depuis le banc pendant sa blessure, le coach des Milwaukee Bucks préférerait néanmoins le récupérer sur le terrain pour affronter les Suns en finales NBA.

Les Milwaukee Bucks espèrent toujours que leur meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo, pourra être remis à temps de sa blessure au genou afin d'affronter les Phoenix Suns en finales NBA.

La blessure évaluée "au jour le jour"

La superstar grecque, MVP en 2019 et en 2020, a manqué les deux derniers matchs de la finale de la conférence Est contre les Atlanta Hawks après une hyper-extension du genou gauche subie lors du match 4 de la série. Alors que le premier match de la finale est prévu mardi, l'entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a déclaré que la blessure d'Antetokounmpo était évaluée "au jour le jour".

"Il faut écouter le joueur, puis le staff de l'équipe, et à un moment donné, Jon Horst (directeur général des Bucks) et moi-même participons aux conversations, mais on évalue la blessure au jour le jour", a déclaré Budenholzer après le succès des Bucks face aux Hawks 118-107, à Atlanta samedi soir, pour une victoire 4-2 dans la série.

"J'ai juste adoré son énergie sur le banc"

En l'absence d'Antetokounmpo, Khris Middleton a pris le relais, en marquant 32 points dans le match 6 de la série, qui a envoyé les Bucks vers leur première finale NBA depuis 1974. Budenholzer a déclaré qu'il n'en attendait pas moins de tous les joueurs des Bucks si Antetokounmpo venait à rester sur la touche.

"S'il est sur le banc pour quelque raison que ce soit, nous devons être capables de jouer", a déclaré Budenholzer, qui a ajouté qu'il avait été impressionné par l'enthousiasme et le leadership d'Antetokounmpo sur le banc lors des deux derniers matchs contre Atlanta. "Voir ce leadership, cette connexion et cet engagement de la part d'un joueur dont vous savez qu'il mourait d'envie d'être sur le terrain, j'ai juste adoré son énergie sur le banc", s'est réjoui Budenholzer.