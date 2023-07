NBA: retrouvailles entre Tony Parker et Victor Wembanyama à San Antonio

Moins de deux semaines après la draft NBA, Victor Wembanyama et Tony Parker se sont retrouvés à San Antonio.

Entre passé et futur. Une légende et un futur (possible) monument du sport français. Tony Parker a accueilli dimanche Victor Wembanyama, chez lui, à San Antonio. Les deux Français ont regardé France-Espagne, finale de la Coupe du Monde U19, ensemble, l'occasion d'écarter les bruits sur une éventuelle mésentente entre les deux hommes.

''Regardez qui est en visite aujourd'hui ! Victor, bienvenue à San Antonio!'' s'est exprimé ''TP'' sur Instagram. Les publications sur le réseau social montrent Wembanyama avec les enfants de Tony Parker, Liam et Josh.

Drafté en première position par les Spurs de San Antonio, ''Wemby'' avait dîné il y a quelques jours avec quelques légendes de la franchise : Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili ou encore Sean Elliott.

7 juillet, date probable du premier match de Wembanyama avec San Antonio

Après avoir renoncé à participer à la Coupe du Monde (25 août-10 septembre) avec l'équipe de France, Victor Wembanyama a assuré sa présence en Summer League.

Son premier match devrait avoir lieu le 7 juillet contre les Hornets de Charlotte, portés par le deuxième choix de la draft 2023, Brandon Miller.