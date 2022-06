Betclic Elite: l’incompréhension de Parker après le départ du phénomène Wembanyama

Tony Parker s’est exprimé dans les colonnes du journal L’Équipe ce mercredi sur le départ de Victor Wembanyama après seulement une saison à l’ASVEL. Le boss du club rhodanien respecte la décision du nouveau phénomène du basket français, mais il ne la comprend pas.

C’est un coup dur pour l’ASVEL et son président Tony Parker, qui ont en partie basé leur projet sur le développement de jeunes talents. Un an seulement après son arrivée en provenance de Nanterre, Victor Wembanyama (18 ans, 2,19m) a activé sa clause de sortie et va quitter le club rhodanien. Le phénomène du basket français, annoncé tout en haut de la draft NBA 2023, souhaite poursuivre sa progression ailleurs et le club de Boulogne-Levallois est, selon nos informations, le mieux placé pour l’accueillir.

Dans les colonnes du journal L’Équipe, Tony Parker a réagi à cette décision. "Le premier sentiment, le mot qui domine, c'est 'dommage'. Franchement, c'est un bon gamin. Il a vraiment une bonne attitude et c'est dommage qu'il ne nous ait pas donné l'opportunité de poursuivre, a détaillé le quadruple champion NBA auprès du quotidien sportif. "Je ne comprends pas parce que nous, on l'aurait fait jouer 30 minutes par match de toute façon la saison prochaine", a-t-il ajouté, tout en assurant "respecter sa décision".

Son avenir au coeur de toutes les attentions

Courtisé également par le Paris Basketball depuis plusieurs saisons, le natif du Chesnay dans les Yvelines pourrait donc bientôt défendre les couleurs des Metropolitans, entraînés depuis 2021 par Vincent Collet, le sélectionneur national.

L'avenir de Victor Wembanyama est un choix hautement scruté par la NBA et les franchises puisqu'il est attendu comme le choix numéro 1 de la draft à l'été 2023. Cette saison, il a compilé 9,4 points, 5,1 rebonds et 0,8 passe décisive en 18,4 minutes de jeu en Betclic Elite. En Euroligue, en 13 matchs (sur 34 possibles), il émargeait à 6,5 points et 3,8 rebonds en 17 minutes.