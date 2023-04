NBA: Rudy Gobert disjoncte et frappe un coéquipier pendant un temps mort avant de quitter la salle

Rudy Gobert a frappé son coéquipier Kyle Anderson ce dimanche pendant un temps mort de son équipe des Minnesota Timberwolves contre les New Orleans Pelicans. Le Français est ensuite rentré aux vestiaires, séparé par ses autres coéquipiers.

Un geste surprenant. Rudy Gobert s'en est pris violemment à Kyle Anderson, ce dimanche, pendant un temps mort des Minnesota Timberwolves contre les New Orleans Pelicans. Le pivot français a frappé son coéquipier alors qu'il discutait avec lui sur le banc de touche, le ton étant très vite monté. Sur les images, on le voit mettre un coup de poing dans l'épaule de Kyle Anderson.

Un coup de poing dans un match capital

Le reste de l'équipe tente de s'interposer alors que celui pris à partie par le Français souhaite lui répondre. Rudy Gobert rentre finalement directement aux vestiaires et ne reviendra pas. Son club a communiqué qu'il avait été renvoyé chez lui et qu'il ne participerait pas à la fin de la rencontre.

L'incident s'est produit juste avant la mi-temps explique The Athletic, alors que les Timberwolves étaient menés par les Pelicans dans ce qui est le dernier match de la saison régulière de NBA et aura donc un impact dans le classement pour la course aux play-offs. Le coup de poing de Rudy Gobert a été donné alors qu'Anderson lui donnait des instructions et que Gobert lui répondait en criant, explique le média américain.

"Kyle veut gagner, et parfois il est un peu agressif"

Le joueur de Minnesota Taurean Prince, qui était assis pendant l'altercation, s'est immédiatement levé et a bousculé Gobert en réponse au coup de poing. Les Timberwolves ont entamé la mi-temps en étant menés 55-47. Gobert avait alors marqué deux points et pris trois rebonds.

Il y a quelques jours, Gobert avait été interrogé sur le leadership de son coéquipier, et voici ce qu’il avait répondu: "Kyle veut gagner, et parfois il est un peu agressif dans sa façon de parler, mais je ne le prends pas personnellement. Je le reçois de manière positive car cela vient du fait que je veux être le meilleur Rudy possible et que nous gagnions. J’aime sa compétitivité, j’aime sa manière de jouer. La façon dont il rend les autres autour de lui meilleurs. Il a été essentiel cette année."