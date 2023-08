NBA: Stephen Curry pense être le meilleur meneur de tous les temps

Invité dans un podcast de Gilbert Arenas diffusé lundi, Stephen Curry a eu l'occasion de répondre à une question que beaucoup de fans de basket-ball se posent : qui est le meilleur meneur de tous les temps? Pour le joueur des Warriors même, il est bien devant Magic Johnson.

Stephen Curry est-il le meilleur meneur de l'histoire de la NBA ? Pour l'intéressé, qui a pu répondre à cette question lors d'un podcast de Gilbert Arenas, c'est bien le cas. ''Es-tu le meilleur meneur de tous les temps ?'' demande Arenas, ce à quoi Stephen Curry répond ''Oui'', après quelques secondes de réflexion.

Le débat comprend souvent Curry et Magic Johnson, meneur emblématique des Los Angeles Lakers dans les années 80 et 90. Stephen Curry encense d'ailleurs Magic Johnson à la suite de sa réponse : ''Le CV de Magic est absurde''.

Une influence sur le jeu hors norme

Ce qui est indéniable, c'est que Stephen Curry est l'un des plus grands tireurs de tous les temps, voire le meilleur. Le meneur des Warriors a révolutionné le basket avec le meilleur pourcentage de tirs à trois points réussis de l'histoire de la NBA. Sur 7929 tirs à longue distance tentés, Curry en a mis 3390. Soit un pourcentage qui avoisine 43% pour l'entièreté de sa carrière. Les déplacements sans ballon fatiguent les défenses adverses, mais le jeu de Curry ne se résume pas uniquement aux tirs à trois points : tirs à mi-distance, floater, et une réussite exceptionnelle aux lancers francs (91% en carrière), le meneur peut tout faire.

L'influence de ''Chef Curry'' sur le jeu est gigantesque et la NBA tire plus que jamais à trois points, sous l'impulsion de snipers tels que lui ou son coéquipier Klay Thompson. Plus déconcertant encore, Stephen Curry peut même se permettre de tirer à trois points... et de ne pas vérifier si son tir entre bien dans le panier.

Un palmarès de légende

Le dossier de Stephen Curry, pour qu'il soit considéré comme le meilleur meneur de tous les temps, est solide. MVP à deux reprises en 2015 et en 2016, deux fois champion du monde avec les Etats-Unis en 2010 et 2014, quadruple champion NBA, neuf fois All-Star, MVP des finales 2022... la liste est longue.

Après plus de 14 saisons disputées avec les Golden State Warriors, Stephen Curry est un joueur redouté, qui peut prendre n'importe quel match à son compte.

A 35 ans, le natif d'Akron a encore quelques belles années devant lui. Les débats pour désigner les meilleurs de tous les temps, à chaque poste, sont souvent compliqués. Ces conversations animent le sport selon Stephen Curry: ''Nous avons ces discussions car c'est fun. [...] C'est pour cela que les gens ont des débats. J'adore ça.''