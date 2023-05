NBA: porté par un grand Klay Thompson, Golden State égalise face aux Lakers

Battu lors du premier match, Golden State a égalisé (1-1) face aux Los Angeles Lakers en s'imposant (127-100), jeudi en demi-finale de la conférence Outes, grâce à un Klay Thompson en feu.

Les 30 points de Klay Thompson, dont huit tirs à trois points, ont permis jeudi à Golden State de dominer les LA Lakers (127-100) en play-offs de la NBA et d'égaliser ainsi à une victoire partout dans leur série des demi-finales de conférence. Le grand homme du soir ne s'est pas contenté de briller à longue distance: il a également parfaitement aidé à réduire l'impact d'Anthony Davis, qui avait brillé lors du premier match remporté mardi dans la salle des Warriors (117-112) et s'est retrouvé cette fois limité à 11 points et sept rebonds.

Les Lakers avaient pourtant commencé fort

Derrière Thompson, l'habituel leader du champion en titre Stephen Curry a ajouté 20 points, dont trois tirs à trois points peu évidents, et 12 passes décisives, son record en play-offs depuis 2014. "On s'est rendu compte qu'on avait laissé filer le 1er match, a reconnu Thompson sur ESPN. On s'est repris, l'attaque a été fluide, on a limité les pertes de balles et bien pris le joueur libre. Si on fait les choses simplement, les vannes peuvent s'ouvrir."

Dans le sillage de leur victoire initiale qui a frappé les esprits, les Lakers avaient pourtant commencé fort (33-26), avec notamment 14 points de LeBron James, qui a ensuite calé (23 points). Mais tout s'est accéléré pour les Warriors dans les 2e et 3e quart-temps, avec respectivement 41 et 43 points inscrits, ce qui leur a permis de faire grimper à 30 unités leur avance à l'entrée du dernier quart. Sentant que le match leur filait entre les doigts, les Lakers ont même laissé au repos leur cinq majeur toute la dernière période.

Egalement accaparé par la défense sur Anthony, Draymond Green a ajouté 11 points, 11 rebonds et 9 passes décisives tandis que JaMychal Green, titularisé pour la 2e fois cette saison en lieu et place de Kevon Looney, s'est montré à la hauteur de l'évènement avec 15 points en 13 minutes. "Je crois que ça nous a échappé à la mi-temps, après leur belle percée qu'ils ont produite", a reconnu Davis. "On a juste joué simple, a pour sa part analysé Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State. On a bien bougé le ballon, réduit les maladresses. Les gars ont su mettre beaucoup d'agressivité, tout en prenant les bonnes décisions."

Curry "a été génial", a-t-il ajouté. "C'était pas trop ça offensivement pourtant pendant la première moitié. Mais il a su diriger l'équipe. Klay a été inspiré et c'est notre défense qui a alimenté notre attaque". Dans le camp d'en face, Rui Hachimura (21 points) a tenté en vain de compenser le jour sans de James. "Ils ont su s'adapter", a admis James, promettant que les Lakers allaient se ressaisir à domicile pour essayer de reprendre l'avantage samedi lors du 3e match de la série. "Ils ont réagi en champions, on savait qu'ils allaient le faire (...) C'est à nous maintenant de corriger le tir". "Bon, à la fin ça ne fait que 1-1", a relativisé Thompson. "Cela n'envoie aucun message et maintenant il faut aller à LA et en ramener une victoire".