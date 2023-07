NBA Summer League : sur quelle chaîne voir les matchs (avec le premier match de Victor Wembanyama) ?

Sélectionné en première position de la draft 2023, le français Victor Wembanyama pourrait faire ses débuts à l’occasion de la Summer League. Voyons tout de suite comment suivre le français pour ses débuts avec les Spurs.

Pour la première fois de l’histoire, un français a été drafté en première position. Forcément, cela suscite de l’engouement de la part des fans français mais aussi ceux du monde entier. A l’occasion de la Summer League de Las Vegas, le joueur français va avoir l’occasion de se montrer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

Et pour lui donner le La, Wembanyama retrouvera les Hornets de Brandon Miller qui n’est autre que le deuxième choix de cette draft 2023. Si les deux joueurs pourraient concourir tout au long de la saison régulière pour le titre de Rookie de l’année (meilleur joueur de première année), ce premier duel à distance devrait donner quelques indications. Pour ce premier match avec les joueurs de l’élite mondiale, les yeux seront évidemment rivés sur le français et notamment sur sa capacité à encaisser les chocs. A noter que l’on pourrait retrouver Victor Wembanyama à l’occasion d’autres matchs durant cette Summer League de Las Vegas. Car outre Charlotte, les Spurs défieront Portland, San Antonio et Detroit en moins d’une semaine. Si il s’agit d’une compétition anecdotique, de bonnes performances du pivot français pourrait aider les Spurs à glaner le titre dans cette Summer League. Pour savoir comment suivre les premiers matchs du pivot français, restez bien avec nous, on vous détaille tout juste en dessous.

NBA Summer League : Comment suivre les premiers pas du joueur français ?

Pour suivre en direct les premiers pas de Victor Wembanyama sous ses nouvelles couleurs, rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 3 heures du matin sur la chaîne beIN SPORTS Max 6. Si vous ne disposez pas d’une offre beIN SPORTS, sachez que CANAL+ propose un package CANAL+ Sport permettant notamment d’accéder aux 10 canaux de beIN SPORTS. Celui-ci est proposé au prix de 34.99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

