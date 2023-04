NBA: très lourde amende pour Dallas, épinglé pour avoir volontairement lâché son match contre Chicago

Coupables d’avoir bafoué l’intégrité sportive en se privant de nombreux joueurs clés lors du match de NBA face aux Chicago Bulls, les Mavericks ont écopé d’une amende de 750.000 dollars, soit un peu plus de 680.000 euros.

Les Mavericks à l’amende. La NBA a infligé ce vendredi une amende de 750.000 dollars, soit environ 683.000 euros à l’équipe de Dallas. La conséquence d’une enquête ouverte après que de nombreux joueurs clés ont été laissés au repos lors du match face aux Bulls (défaite 115-112). Alors que la star, Luka Doncic, a disputé quelques minutes durant le premier quart-temps, Kyrie Irving, Christian Wood, Tim Hardaway Jr - entre autres - n’ont pas joué face à Chicago.

L’équipe du Texas était soupçonnée de tanker, c’est-à-dire de faire volontairement l’impasse sur un match, et accessoirement sur une hypothétique qualification pour les play-in, afin de privilégier une 11e place de Conférence Ouest plus favorable en vue de la draft.

"Les joueurs qui ont participé au match n’ont pas joué pour gagner"

Le coup était trop gros et la sanction qui est donc tombée ce vendredi a été à la hauteur de la faute avec cette amende très salée de 750.000 dollars. "Les Mavericks ont enfreint la politique liée au repos des joueurs de la Ligue et ont démontré par des actions et des déclarations publiques le souhait de perdre le match afin d’améliorer leurs chances de conserver leur choix de premier tour lors de la Draft", a indiqué la Ligue avant de regretter que "les joueurs qui ont participé au match n’ont pas joué pour gagner." Une attitude qui a déçu "les fans et la Ligue", conclut la NBA.