NBA: un ancien joueur condamné à dix ans de prison pour escroquerie à l'assurance santé

Ancien joueur passé par New Jersey et Houston en NBA, Terrence Williams, 36 ans, a écopé d'une peine de dix ans de prison pour escroquerie à l'assurance santé.

L'ancien basketteur de NBA Terrence Williams a été condamné jeudi à dix ans de prison pour avoir organisé un système d'escroquerie au détriment de l'assurance santé de la Ligue, a annoncé la justice de New York.

L'ancien joueur de New Jersey et de Houston, âgé de 36 ans, avait plaidé coupable en août 2022. "Williams s'est non seulement rempli les poches grâce à la fraude et à la tromperie mais il a aussi volé l'identité d'autres personnes et menacé un témoin afin de mener ses activités criminelles", a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué.

Un préjudice d'au moins cinq millions de dollars

Terrence Williams était l'un des 18 anciens basketteurs accusés d'avoir participé à cette escroquerie qui avait coûté au moins 5 millions de dollars à l'assurance entre 2017 et 2021. La justice lui reprochait notamment d'avoir fait de fausses déclarations pour des soins médicaux et dentaires jamais réalisés.

Parmi les accusés figurent Glen Davis et Tony Allen, champion de NBA avec Boston en 2008, l'ancien Lakers Shannon Brown et l'ex-Clippers Darius Miles.