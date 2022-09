NBA: voici Luk.Ai, le double virtuel de Luka Doncic sur Tiktok

Luka Doncic vient de lancer son double virtuel sur Tiktok. Surnommé Luk.AI, cet avatar pourra créer des vidéos, jouer et discuter avec ses abonnés.

Luka Doncic a désormais son avatar. Le prodige slovène des Dallas Mavericks, star de la NBA, a lancé cette semaine sur Tiktok son double virtuel, développé par la société américaine de jeux vidéo Epic Games, pour interagir plus facilement avec ses fans.

La version virtuelle de l'international slovène, surnommée Luk.AI, a été créée avec la technologie Unreal Engine 5 afin de permettre au joueur de renforcer sa présence sur le réseau social Tiktok.

Son intelligence artificielle et ses capacités physiques s'amélioreront au fil du temps

Cette version métahumaine du meneur des Dallas Mavericks a investi son compte personnel et pourra créer des vidéos, jouer et discuter avec ses abonnés. Son intelligence artificielle et ses capacités physiques s'amélioreront au fur et à mesure de ses contacts avec les fans du joueur.

"Enthousiasmé par ce projet. Merci à tous les ingénieurs, artistes et partenaires incroyables qui ont donné vie à Luk.AI", a commenté le Slovène sur son compte Instagram.

En plus de son apparence physique, Luk.AI reprend également à l'identique le style vestimentaire de Doncic, comme le symbolise la paire de Jordan Luka 1 portée par le métahumain et créée spécialement en l'honneur du basketteur de 23 ans.