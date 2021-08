Pro A: Vincent Collet, sélectionneur des Bleus, s'engage avec Boulogne-Levallois

Sélectionneur de l'équipe de France de basket depuis 2009, Vincent Collet va reprendre du service en club. Les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois ont officialisé ce mercredi le recrutement du vice-champion olympique jusqu'en juin 2023.

Les Metropolitans 92 frappent fort. Le club de Pro A de Boulogne-Levallois a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux que Vincent Collet (58 ans), sélectionneur de l'équipe de France de basket depuis 2009 et vice-champion olympique il y a deux semaines à Tokyo, serait son entraîneur principal pour les deux prochaines saisons. Le Normand va connaître son quatrième club en France.

"Ancien entraîneur du Mans (champion de France 2006), de l’ASVEL (champion de France 2009) et de Strasbourg (de 2011 à 2020), l’actuel sélectionneur de l’Équipe de France Vincent Collet signe son retour à la tête d’un club professionnel du Championnat de France !", écrit le club sur son site internet.

Il devrait conserver son fauteuil en équipe de France

Après dix-neuf mois sans club depuis son départ de Strasbourg, Collet devrait pouvoir cumuler ses deux casquettes de coach et de sélectionneur des Bleus alors que se profilent les Jeux olympiques à Paris, en 2024. En fin de contrat cet été avec la Fédération française de basket (FFBB), celui qui a également mené l’équipe de France vers une troisième place à la Coupe du monde 2019 devrait prolonger rapidement.

Pour le club francilien présidé par Alain Weisz, sixième de Pro A la saison dernière et engagé pour l’EuroCoupe 2021-22 (la C2, derrière l'Euroligue), la signature d’un entraîneur reconnu démontre toute l’aspiration d’une équipe bâtie pour aller titiller l’ASVEL et Monaco. "Avec la signature de son nouvel entraîneur, les Metropolitans 92 se tournent désormais vers la saison prochaine avec beaucoup d’ambitions, et la volonté de performer sur la scène nationale et européenne", concluent les Metropolitans 92.