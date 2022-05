Russie: la détention de la basketteuse américaine Brittney Griner a été prolongée

Soupçonnée d'avoir transporté des stupéfiants, la basketteuse américaine Brittney Griner a vu sa détention prolongée jusqu'au 18 juin.

Un tribunal russe a décidé vendredi de prolonger jusqu'au 18 juin la détention de la star du basket américain Brittney Griner, interpellée en février à l'aéroport de Moscou et soupçonnée d'avoir transporté des stupéfiants, a rapporté l'agence de presse officielle TASS. Le tribunal de Khimki, dans la banlieue de Moscou, "a satisfait la requête des enquêteurs et a prolongé la détention de la citoyenne américaine Griner jusqu'au 18 juin", a indiqué le service de presse de cette instance judiciaire, cité par l'agence.



Griner, joueuse du club des Phoenix Mercury, deux fois médaillée d'or aux Jeux olympiques et championne de la WNBA, a été interpellée en Russie après la découverte en février dans ses bagages à main "de vapoteuses" et d'"un liquide présentant une odeur particulière" d'huile de cannabis (huile de haschich), selon le service fédéral des douanes russe. Sa détention provisoire a initialement été ordonnée jusqu'au 19 mai.

Un échange à prévoir contre un célèbre trafiquant d'armes russe

Après l'arrestation de Griner, qui est intervenue sur fond de tensions internationales liées à l'entrée de l'armée russe en Ukraine, la Fédération américaine USA Basketball avait dit son "inquiétude" au sujet de "la sécurité" et du "bien-être" de la joueuse, qui risque 5 à 10 ans de prison.



Jeudi, le site d'information russe Gazeta.ru a affirmé en citant une source au sein des services pénitentiaires russes qu'il était "très probable" que Griner pourrait être échangée contre le célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.



Cette publication est intervenue alors que l'ex-Marine américain Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour violences, a été échangé fin avril contre le pilote russe Konstantin Iarochenko, incarcéré aux Etats-Unis depuis 2010. Griner, 31 ans, 2m06, avait participé activement au 3e titre de Phoenix en WNBA, en 2014.



De nombreuses joueuses de la WNBA participent aux ligues européennes durant l'inter-saison aux Etats-Unis, y compris dans les ligues russe et ukrainienne. L'Américaine a donc disputé plusieurs saisons sous le maillot de l'équipe russe d'Ekaterinbourg, avec laquelle elle a remporté l'Euroligue féminine à quatre reprises.