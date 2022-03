Basket: une joueuse américaine arrêtée en Russie pour possession de stupéfiants

La basketteuse américaine Brittney Griner, double championne olympique, a été arrêtée par les autorités russes ce samedi en possession d'huile de cannabis.

Les autorités russes ont indiqué samedi avoir arrêté Brittney Griner, double championne olympique de basketball, pour des accusations liées à des stupéfiants, en pleine crise entre l'Occident et Moscou autour de la guerre en Ukraine. L'inspection du bagage à main apporté par une ressortissante américaine arrivée en février sur un vol en provenance de New York a permis de "confirmer la présence de vapoteuses (et) d'un liquide présentant une odeur particulière", a indiqué le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué. Un expert a pu établir qu'il s'agirait d'huile de cannabis (huile de haschich), selon le communiqué.

Elle encourt jusqu'à 10 ans de prison

Les douanes ne révèlent pas l'identité de la femme mais précisent qu'il s'agit "d'une membre de l'Association nationale américaine de basketball et double championne olympique de basketball avec l'équipe américaine". Un palmarès qui correspond à celui de Brittney Griner, qui encourt de 5 à 10 ans de prison.

"USA Basketball est au courant et suit de près la situation légale à laquelle est confrontée Brittney Griner en Russie", a tweeté la sélection nationale américaine, disant son "inquiétude" concernant "la sécurité et le bien-être" de la joueuse. Son club des Phoenix Mercury et le syndicat des joueuses professionnelles américaines, la WNBPA, ont aussi indiqué être "informés" de la situation de Brittney Griner.

Une enquête a été ouverte pour transport massif de drogue, tandis que la basketteuse a été placée en garde à vue. De nombreuses joueuses de l'Association nationale féminine de basketball (WNBA) participent aux ligues européennes durant la saison morte aux Etats-Unis, y compris dans les ligues russe et ukrainienne.