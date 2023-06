Alaphilippe récidive, un an après sa dernière victoire en World Tour

Le leader de la Quickstep a dominé au sprint Richard Carapaz et le maillot jaune Christophe Laporte lors de la deuxième étape du Dauphiné.

Plus d'un an après sa dernière victoire en World Tour, sur le Tour du Pays Basque, Julian Alaphilippe a remporté aujourd'hui notamment devant Carapaz et Laporte son premier succès en remportant au sprint la deuxième étape du Dauphiné à La Chaise Dieu en Haute-Loire.

Signe de sa satisfaction le Français a fait un signe avec ses mains en franchissant la ligne, "non" pas pour faire taire les critiques mais pour demander à ceux qui s'interrogeaient sur sa capacité à revenir au plus haut niveau après une dernière année compliquée de "rester tranquille." Et de poursuivre Il ne faut pas s'affoler, je savais que je me sentais bien et mon objectif c'était de gagner une étape cette semaine, et je suis super content d'y être arrivé dès la deuxième journée."

"Je l'ai jamais vu aussi motivé à l'entraînement"

Une victoire qui fait beaucoup de bien au moral du Français selon son coéquipier Remi Cavagna avec lequel il a notamment récemment reconnu les deux premières étapes du Tour de France. "C'est exceptionnel, il lui manquait cette victoire pour le rebooster et là il est à fond, il y a toujours cru et n'a jamais baissé les bras, je l'ai jamais vu aussi motivé à l'entraînement, et aujourd'hui ça montre des résultats"

Avec cette victoire, Julian Alaphilippe se replace à la deuxième place du classement général du Criterium du Dauphiné dans la même seconde que Christophe Laporte qui reste maillot jaune à l'addition des places sur les deux premières étapes.

Déjà vainqueur d'étapes en 2018 et 2019 sur le Criterium du Dauphiné, cela avait à chaque fois précédé un superbe Tour de France pour l'Auvergnat avec deux victoires d'étapes et un maillot à pois en 2018, et 3 victoires d'étapes et deux semaines en jaune en 2019.