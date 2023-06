Critérium du Dauphiné: Alaphilippe renoue avec la victoire, Laporte toujours en jaune

Julian Alaphilippe a remporté ce lundi la deuxième étape du Critérium du Dauphiné entre Brassac-Les-Mines et La Chaise-Dieu. Le coureur a devancé Richard Carapaz au sprint. Quatrième à l'arrivée, Christophe Laporte reste leader du général devant le vainqueur du jour.

C'est bon pour le moral! Avec une seule victoire depuis le début de l'année 2023, Julian Alaphilippe commençait un peu à trouver le temps long depuis la Classic de l'Ardèche fin février. Le Français a retrouvé le chemin du succès ce lundi en s'imposant à La Chaise-Dieu lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Le coureur de la formation Soudal-Quick Step a remporté le sprint final et a devancé Richard Carapaz et Natnael Tesfatsion.

Vainqueur la dimanche lors de la première étape de cette course, Christophe Laporte s'est contenté de la quatrième place ce lundi. Le sprinteur de la Jumbo-Visma conserve son maillot jaune de leader du classement général devant Julian Alaphilippe.

Laporte toujours en jaune, Alaphilippe deuxième

A l’avant dans le dernier kilomètre, Julian Alaphilippe a ensuite vu Richard Carapaz passer à l’attaque pour devancer le reste du peloton. Mais le Français est parvenu à résister puis à doubler le champion olympique de Tokyo pour finalement l’emporter.

Grâce à cette troisième victoire d’étape sur le Critérium du Dauphiné, la première depuis 2019, Julian Alaphilippe fait un peu taire les critiques. Malmené par son propre manager général, Patrick Lefevere, en raison de ses contre-performances depuis janvier, le double champion du monde (2020 et 2021) lui a répondu de la meilleure des manières avec une victoire de prestige dans une grande course.

Avant le départ du Critérium du Dauphiné, Julian Alaphilippe expliquait vouloir prendre du plaisir et remporter une étape lors de l'épreuve. C'est chose faîte. Maintenant, il va tenter de finir le plus haut possible au général.

"Je suis très content, gagner une étape du Dauphiné était mon objectif, mais je reste motivé pour la suite de la course et je continuerai à donner le meilleur de moi-même", s'est ensuite félicité un Julian Alaphilippe désormais en quête du maillot jaune.

Si sa quatrième place du jour lui a permis de conserver sa tunique de leader du général, Christophe Laporte se retrouve désormais avec le même temps que Julian Alaphilippe. La bataille entre les deux coureurs tricolores risque encore de se poursuivre ce mardi lors de la troisième étape du Dauphiné entre Monistrol-sur-Loire et Le-Coteau.