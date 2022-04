Amstel Gold Race: après son podium sur le Tour des Flandres, Valentin Madouas annonce la couleur

Troisième du Tour des Flandres dimanche dernier en Belgique, Valentin Madouas a enfin, à 25 ans, confirmé tous les espoirs placés en lui depuis des années. Aligné sur l'Amstel Gold Race ce dimanche, il aura un nouveau statut à assumer, et espère là ou ailleurs vite remporter sa première grande classique.

Valentin, comment avez-vous récupéré depuis votre formidable Tour des Flandres ?

J'ai bien récupéré. Je suis un peu fatigué, les nerfs sont retombés et il y a eu deux trois jours à la maison où les sensations n'étaient pas très bonnes car on avait besoin de récupération. Ensuite les yeux se sont tournés vers l'Amstel Gold Race, on est arrivé ici jeudi soir pour faire une bonne reconnaissance.

Cette troisième place au Ronde c'est un nouveau statut à assumer ?

Pas spécialement. On va essayer d'obtenir le meilleur résultat collectivement. Ma 3ème place au Tour des Flandres me donne un rôle différent dans l'équipe, et j'espère pouvoir montrer que ce n'est pas juste une histoire de chance et que je vais pouvoir rapidement concrétiser sur ces courses-là.

Le regard des autres a changé à votre avis ?

C'est trop tôt pour le dire. Le mien en tout cas est différent sur ce que je suis capable de faire.

Vous voulez dire que ça a été une sorte de déclic ?

Oui, c'est un élément déclencheur pour la suite de ma carrière, je me sens légitime à remporter ce genre de courses, et dans ma tête il y a eu un sacré déclic, un vrai déblocage mental. Maintenant je dois progresser pour aller chercher la victoire, le plus vite possible j'espère. J'ai fait encore de petites erreurs et il me manquait un peu de force au bout de la course mais j'étais bien.

C'est votre quatrième participation ce dimanche à l'Amstel, elle a quoi de particulier cette course ?

Pour moi c'est un peu un Tour des Flandres sans pavés, c'est même peut être un peu plus dur encore que le Tour des Flandres car on enchaîne les cotes toute la journée et on gère différemment. Sans pavés, c'est moins dur sur les monts mais avec l'enchaînement est plus conséquent. C'est une course qui me correspond bien, et on va essayer de viser une belle performance, je me sens bien pour pouvoir essayer de la réaliser.