Tour des Flandres: troisième du Ronde, Madouas retient "quelque chose de magique"

Sur le podium du Tour des Flandres ce dimanche derrière van der Poel et van Baarle, Valentin Madouas a affiché une grande satisfaction sur la ligne d’arrivée. Le coureur Groupama-FDJ peut repartir du Ronde avec "que du positif", après avoir notamment devancé Pogacar et donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine.

L’espace de quelques secondes, Valentin Madouas a pu croire en un incroyable succès sur un Monument. Revenu en boulet de canon sur le duo van der Poel-Pogacar dans la dernière ligne droite avec van Baarle, le coureur français a finalement terminé à une très belle troisième place du Ronde.

"Sur le Tour des Flandres, c’est vraiment quelque chose de magique, savoure-t-il. J’en retiens que du positif même si quand on court et qu’on arrive aussi proche de la victoire, on y croit. Je pense que je reviendrai, j’essaierai de faire encore mieux."

"J'ai senti des crampes. (...) J'ai dû me rasseoir automatiquement"

Madouas en profite également pour raconter son sprint final: "J’arrive avec beaucoup de vitesse sur eux, j’y ai vraiment cru. Dès que je me suis mis en danseuse, j’ai senti comme des crampes qui arrivait sur mes jambes. J’ai dû me rasseoir automatiquement. Après j’ai fini comme je pouvais pour essayer de faire un podium." Il a finalement réussi à devancer Pogacar pour signer le premier podium de sa carrière sur un Monument.

"Faire troisème, c’est la performance que j’espérais au départ, confie le co-leader du jour de la Groupama-FDJ. C’est magique pour l’équipe. C’est la première fois qu’on arrive à monter sur ce podium. On en retient que du positif, on espère revenir les prochaines années avec la victoire."

Selon lui, le duo de tête était le mieux armé pour se jouer la victoire: "Pour moi, Pogacar était le plus fort avec van der Poel, ça s’est vu dans le Vieux Quaremont quand ils sont sortis tous les deux." Selon Maouas, le coureur slovène "se fait avoir tactiquement sur le sprint". Et le Français a sauté sur l’occasion pour s’offrir un podium qui restera gravé dans sa mémoire.