Amstel Gold Race: immense déception pour Cosnefroy, annoncé vainqueur mais finalement deuxième

Après 254 kilomètres d'efforts entre Maastricht et Valkenburg, le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a remporté ce dimanche pour la deuxième fois de sa carrière l'Amstel Gold Race. Il a devancé de quelques millimètres au sprint le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citröen).

Scène ahurrissante à l'arrivée de cette Amstel Gold Race 2022 : le Français Benoît Cosnefroy vient d'être désigné vainqueur par le speaker de la classique ardennaise devant Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Le coureur du team AG2R Citröen commence à célébrer avant que, quelques secondes plus tard et dans la confusion générale, l'organisation de la course ne revienne sur sa décision et annonce le Polonais vainqueur pour quelques millimètres, en dévoilant la photo finish. Un scénario cruel pour le Français, fantastique ce dimanche et qui aura cru pendant un court instant avoir succédé, 41 ans après, à Bernard Hinault.