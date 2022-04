Amstel Gold Race: Cosnefroy tacle les commissaires après la fausse annonce de sa victoire

Battu par Michal Kwiatkowski dans les derniers mètres de l’Amstel Gold Race, dimanche, Benoit Cosnefroy a pourtant été annoncé vainqueur pendant quelques dizaines de secondes. Il est revenu sur ce malheureux événement dans Grand Plateau, le podcast cyclisme de RMC Sport.

Benoît Cosnefroy était à deux doigts de remporter la plus grande classique de sa carrière, dimanche lors de l’Amstel Gold Race. Un temps annoncé vainqueur, il a finalement été battu pour quelques centimètres par Michal Kwiatkowsi. Le Français était l’invité exceptionnel de l’épisode 56 de Grand Plateau, le podcast cyclisme de RMC Sport disponible depuis ce lundi.

Il est notamment revenu sur sa frustration juste après le sprint. "Sincèrement, en passant la ligne, je ne sais pas du tout si j’ai gagné, assure-t-il. J’ai juste le sentiment que je n’ai pas gagné largement, alors que je pensais physiquement pouvoir le faire pour que ça ne se joue pas à la photo-finish."

Cosnefroy s’imaginait gagner avec une petite marge. En attendant le résultat définitif, il savait donc avoir "échoué dans cette conquête-là. Je n’étais pas forcément content de ce finish alors que je pensais pouvoir prendre le dessus sur Kwiatkowski."

"Ils sont plus aiguisés pour mettre des amendes que pour délivrer un résultat de course"

Mais c’est la suite qui s’avère bien plus cruelle. Cosnefroy est déclaré vainqueur, puis en fait non. "J’en veux aux commissaires d’avoir pris une décision aussi vite, lance le coureur d'AG2R-Citroën. Avec les moyens qu’il y a maintenant, les photos-finish qui sont très claires... Faire une erreur comme ça en 2022, je ne sais pas comment c’est possible. Ils sont plus aiguisés pour mettre des amendes que pour délivrer un résultat de course."

Pourtant, malgré la cruauté du résultat, Cosnefroy assure avoir digéré et réussir à profiter de sa performance. "Je n’ai pas super bien dormi cette nuit, mais c’est le cyclisme. Si je commence à pleurer en faisant podium à l’Amstel, il faut peut-être que j’arrête le vélo. C’est quand même un moment de joie, un podium sur une très grande classique. Il y a tellement peu de moments de joie dans une carrière ou dans une saison qu’il faut les prendre." Surtout, il peut désormais se projeter sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, la semaine prochaine, pour aller chercher mieux qu’un podium.