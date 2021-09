Cavendish proche de prolonger chez Deceuninck-Quick Step

Revenu à un excellent niveau après des années de galères, Mark Cavendish pourrait prolonger son contrat d'une saison avec la Deceuninck-Quick Step. Le sprinteur britannique aurait toutefois peu de chances de disputer le prochain Tour de France.

Octobre 2020. En larmes à l’arrivée de la classique Gent-Wevelgem, Mark Cavendish annonce avoir "peut-être" disputé la dernière course de son immense carrière. La retraite semble alors proche pour le sprinteur britannique, qui arrive en fin de contrat chez Bahrain-McLaren après deux années de galères. Aucun patron ne semble prêt à miser sur lui. Sauf Patrick Lefevere. Après réflexion, l’emblématique manager de la Deceuninck Quick-Step laisse parler son cœur et lui tend la main en lui offrant un contrat d’une saison. Pour un dernier tour de piste. De retour chez la formation belge cinq ans après l’avoir quittée, le sprinteur de l’Ile de Man entame une résurrection aussi incroyable qu'inattendue. En laissant derrière lui ses bobos et ses problèmes mentaux. Début 2021, il retrouve le succès en Turquie après plus de trois ans de disette. Une première étape qui le mène jusqu’au Tour de France.

Pas de Tour de France pour Cavendish ?

Cavendish n’osait même pas y penser. Mais à la surprise générale, Lefevere décide de le sélectionner à la place de l’Irlandais Sam Bennett, annoncé blessé et surtout sur le départ. Résultat : le Cav’ rafle quatre bouquets sur la Grande Boucle et termine sur le podium des Champs-Elysées avec le maillot vert de meilleur sprinteur. Le tout en ayant égalé au passage le record de victoires d’étapes sur le Tour établi par le mythique Eddy Merckx (34 succès). Cette belle histoire aurait pu se terminer comme ça, mais elle devrait durer une année de plus. Un accord pourrait bientôt être trouvé pour une prolongation entre Cavendish, qui a fêté ses 36 ans en mai, et la Deceuninck Quick-Step. "J'ai lu que les négociations avec Mark Cavendish étaient difficiles", s'est étonné Lefevere ce samedi dans une chronique pour le Het Nieuwsblad.

"La réalité est différente. Je verrai Mark en tête-à-tête la semaine prochaine lorsqu'il sera en Belgique pour les championnats du monde (26 septembre). Ce sera plus facile que de parler au téléphone. Nous sommes parvenus à un accord sur le salaire et les primes. Le seul point de discorde, c’est sur ce que Mark peut faire après sa carrière. Il aimerait rester impliqué dans notre équipe et c'est certainement négociable pour moi. Mark veut faire quelque chose qui a du sens", a-t-il ajouté.

Un changement de ton par rapport à ses dernières interviews. "Je respecte Mark. Nous avons sauvé sa peau. Nous lui avons donné tous les outils. Il a relevé le défi et il l’a fait. Et maintenant, il estime qu’il est temps d’encaisser à nouveau. Mais est-ce qu’il obtiendra les mêmes résultats l’an prochain ? Cela me semble peu probable", avait lâché Lefevere un peu plus tôt ce mois-ci dans le Het Nieuwsblad. En cas de prolongation, Cavendish sera-t-il au départ du prochain Tour de France pour tenter de battre le record de Merckx ? Peu probable, pour l'instant. "Fabio Jakobsen sera notre homme", a déjà fait savoir Lefevere.