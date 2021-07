Tour de France: Cavendish s'excuse après son coup de sang contre un mécanicien

Très en colère au départ de la 19e étape du Tour de France ce vendredi, Mark Cavendish s'est montré mécontent des réglages sur son vélo. Critiqué pour son attitude, le maillot vert du Tour de France a présenté publiquement ses excuses auprès de son mécanicien.

C’est un Mark Cavendish très tendu qui s’est présenté sur la ligne de départ ce vendredi matin, avant la 19e étape du Tour de France remportée par Matej Mohoric. Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, le sprinteur britannique s’en prend à l’un de ses mécaniciens, visiblement agacé par les réglages sur sa machine. Critiqué pour cette attitude, il a tenu à présenter publiquement ses excuses dans la soirée.

"Je voulais que mon vélo soit parfait"

"Lors d'une journée du Tour de France, en tant que coureurs, nous sommes mis dans une situation périlleuse et je voulais que mon vélo soit parfait, afin de m'aider à rester en sécurité, a-t-il expliqué dans un long message publié sur son compte Instagram. Mon vélo a eu quelques problèmes quand je suis monté dessus ce matin. Malgré cela, je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait et pas publiquement".

"Je suis extrêmement proche de mes mécaniciens"

Le maillot vert de ce Tour de France, qui tentera de détrôner Eddy Merckx ce dimanche sur les Champs-Elysées avec un 35e succès sur la Grande Boucle, a pris la pose aux côtés de deux de ses mécaniciens et notamment celui à qui il s’en était pris. "Je suis un ami extrêmement proche de mes mécaniciens depuis plus d'une décennie et ils travaillent sans relâche pour s'assurer que je suis toujours en sécurité", a-t-il ajouté, regrettant d'avoir "élevé la voix".

"Vraiment, l'un des plus grands facteurs du succès de la Deceuninck est que nous sommes une famille, que nous nous aimons et prenons soin les uns des autres, a insisté Cavendish. Nous avons parlé de ce qui s'est passé et en tant que groupe, le Wolfpack fera de son mieux pour terminer avec succès le Tour de France".

En plus de s’attaquer au mythique record du Belge, Cavendish voudra ramener à Paris son deuxième maillot vert, dix ans après le premier.