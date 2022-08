Championnats d'Europe cyclisme sur piste: les Bleus en or sur la poursuite, le bronze pour les Françaises

L'équipe de France de poursuite a remporté la médaille d'or aux championnats d'Europe ce vendredi. Les Françaises ont elles décroché le bronze.

Emmenée par Benjamin Thomas, qui sort tout juste du Tour de France, l'équipe de France de poursuite a remporté ce vendredi la médaille d'or aux championnats d'Europe de Munich, en prenant le meilleur sur le Danemark. La Grande-Bretagne termine troisième.

Thomas Boudat, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion et Benjamin Thomas ont fait la différence en fin de course. Le Danemark a changé sa stratégie habituelle et a choisi de démarrer fort. Une stratégie payante dans un premier temps puisque les Danois ont pris l'avantage. Mais en deuxième partie de course, les Français ont mis la machine en route et ont déroulé. Le finish de Benjamin Thomas dans le dernier kilomètre a été exceptionnel et a coupé les jambes des Danois. L'équipe de France s'est finalement largement imposée.

Les Françaises en bronze

Battues en demi-finale par l'Italie pour deux millièmes de seconde seulement, les Bleues devaient relever la tête, malgré la déception, pour aller chercher le bronze. Elles l'ont fait à merveille en dévorant les Anglaises. Largement au-dessus, les Françaises n'ont laissé aucune chance aux Britanniques et les ont rattrapées au bout de 2800m de course, mettant fin à tout suspense. L'Allemagne, grandissime favorite, a battu l'Italie en finale.