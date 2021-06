Championnats de France de cyclisme en direct: le titre pour Cavagna!

Cavagna : "Je ne réalise pas du tout !"

Cavagna sur France 3 : "Je ne réalise pas du tout ! Mon objectif était le chrono, j'étais favori et j'ai pris une claque. Là je ne réalise pas, je suis venu avec Alaphilippe et Sénéchal. La pluie est arrivée, je me suis dit que ça allait se refroidir, je me sentais bien. J'ai attaqué et ça l'a fait ! C'était un circuit assez technique. Le Tour de France ? Je ne pense pas être au Tour, j'ai fait le Giro et ça me suffit, j'ai d'autres objectifs."