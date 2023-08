Cyclisme: ''Je ne suis pas une machine'', Marlen Reusser confie son mal-être psychologique après son abandon sur le contre-la-montre

Favorite du contre-la-montre des Mondiaux de Glasgow, la Suissesse Marlen Reusser a abandonné jeudi en pleine épreuve. Elle a assuré qu'il n'y avait aucun problème mécanique, et qu'il s'agit bel et bien d'une décision réfléchie.

''J'ai besoin d'une pause. Je ne suis pas une machine.'' Après 15 kilomètres parcourus en contre-la-montre lors des Mondiaux, jeudi, la Suissesse Marlen Reusser (SD Worx-ProTime), favorite de l'épreuve, est descendue de son vélo, avant de s'asseoir dans l'herbe, en pleurs, pour arrêter définitivement sa course.

La décision d'abandonner est dure, mais réfléchie. La cycliste de 31 ans avait déjà chuté mercredi lors du relais mixte, mais assure que son abandon n'en est pas la conséquence : ''Sur ce chrono individuel, dès que j’ai voulu commencer à en remettre, j’ai senti que ce n’était pas possible. Je n’étais pas en mesure d’accélérer. Alors j’ai décidé d’arrêter. Je n’étais pas prête à disputer ce chrono. Je n’avais aucune envie de le faire.''

Une fatigue mentale accumulée depuis des semaines

Marlen Reusser explique cette décision notamment par une fatigue mentale à cause de l'accumulation des échéances : ''A partir du Tour de Suisse, tout récemment, ce n’était plus ça. Pourtant, j’ai gagné la course mais il a tout de suite fallu se reconcentrer sur le Tour de France. Je n’ai pas eu le temps de souffler. Puis il a encore fallu enchaîner le Tour et ce Mondial. Je n’ai même pas eu le temps de profiter de ces différentes victoires.''

La Suissesse n'a pas encore indiqué si elle fera la course en ligne dimanche, pour la fin des championnats du monde de cyclisme.