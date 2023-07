Vollering remporte le Tour de France femmes devant deux coureuses dans la même seconde

La Néerlandaise Demi Vollering remporte le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Dans le même temps, sa partenaire chez SD Worx Marlen Reusser a gagné la dernière étape à Pau. La Française Juliette Labous termine à la 5e place au classement général.

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté pour la première fois le Tour de France Femmes au terme de la 8e et dernière étape. Un contre-le-montre de 22 kilomètres qui est revenu à la Suisse Marlen Reusser, dimanche à Pau.

Labous cinquième du général

Vollering (SD Worx), 26 ans, succède à sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar), qui règne depuis plusieurs saisons sur le cyclisme féminin, et a annoncé sa retraite en fin de saison. La Française Juliette Labous, 6e du chrono dimanche, termine elle en 5e position du classement général.



Au classement général final, la leader de la formation SD Worx, devance la Belge Lotte Kopecky et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui terminent dans la même seconde. La jeune Française Cédrine Kerbaol (12e) remporte le maillot blanc du classement de la meilleure jeune.



Ce succès dans le Tour est déjà la quinzième victoire cette année pour la N.1 mondiale qui avait dominé le printemps des classiques. Signant le triplé ardennais Flèche wallonne/Liège/Amstel que seule sa compatriote Anna van der Breggen avait réussi avant elle. Vollering reprend le flambeau laissé par Annemiek van Vleuten, gagnante de l'édition de la renaissance l'année passée. La championne du monde, 40 ans, qui prendra sa retraite en fin de saison, échoue au pied du podium, 4e, après avoir remporté le Giro et la Vuelta cette année.

Septième succès de la saison pour Reusser

Dans les rues de Pau et sous les yeux de la première ministre Elisabeth Borne, sur des routes qui avaient séché après de fortes averses matinales, Reusser a signé le meilleur temps, bouclant les 22 kilomètres en 29 minutes 15 secondes, à plus de 46 km/h de moyenne.



La Suisse, double championne d'Europe de l'exercice individuel, a signé à Pau son 7e succès de la saison, après des victoires à Gand-Wevelgem et le classement final du Tour de Suisse et du Tour du Pays-Basque. Demi Vollering a pris la 2e place de ce chrono final qui a modifié l'ordre du podium établi samedi au sommet du col du Tourmalet.



En passant de la 4e à la 2e place, Lotte Kopecky, maillot jaune durant six jours après s'être emparée de la tunique lors de la première étape, a finalement privé Van Vleuten (seulement 14e à Pau) de la 3e place. Troisième du Tour, Katarzyna Niewiadoma égale elle sa performance de 2022 et remporte en outre le classement de la montagne.