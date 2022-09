Cyclisme: Van der Poel condamné à une amende après avoir fini la nuit au poste

Le champion néerlandais avait été arrêté à la veille des championnats du monde pour avoir poussé deux jeunes filles qui l'empêchait de dormir.

Mathieu van der Poel risque de se souvenir longtemps de son passage en Australie pour les championnats du monde. Après l'incident qui a touché son équipe lors de la course mixte, envoyant Annemiek Van Vleuten au tapis, il a finalement abandonné au bout de 30 km de la course en ligne dont il était pourtant l'un des grands favoris dimanche matin. la raison a été connue peu après: il avait passé la nuit au poste après uen altercation à son hôtel avec deux adolescentes qui l'empêchaient de dormir.

On attendait un passage devant le juge mardi, mais Mathieu van der Poel a finalement été condamné lundi a une amende de 1000 dollars australien pour avoir poussé une adolescente et une autre amende de 500 dollars pour les mêmes faits sur une autre adolescente (ce qui équivaut à 1000 euros d'amende en tout). Selon le média public néerlandais NOS, le juge a reproché à Van der Poel d'avoir voulu se faire justice lui même au lieu d'appeler la sécurité de l'hôtel. Van Der Poel peut maintenant prendre l'avion pour rentrer aux Pays-Bas.

"Il est très déçu, il est détruit mentalement"

Il avait abandonné la course en ligne des championnats du monde après avoir passé la nuit au poste de police après cette altercation avec deux jeunes filles qui frappaient à sa porte et l'empêchait de dormir. "Vers 22h40 samedi, une homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude", a indiqué la police dans un communiqué.

"Il est très déçu, il est détruit mentalement", a rapporté Christoph Roodhooft. "Il avait beaucoup d'ambitions pour cette course. Il montait en puissance depuis deux mois et avait retrouvé la joie de courir après son Tour de France difficile."