Mondiaux de cyclisme: "pas à 100%", Alaphilippe est prêt à jouer la carte du collectif

En conférence de presse ce mercredi, à quatre jours de remettre son titre de champion du jeu à Wollongong (Australie), Julian Alaphilippe a assuré de sa motivation et de sa capacité à jouer au service du collectif. Le vainqueur des deux dernières éditions sera "un des leaders" dimanche, mais n'aura pas un leadership unique en raison de sa condition physique.

La dernière image de Julian Alaphilippe en maillot de champion du monde sera-t-elle celle de son évacuation sur civière consécutive à une chute lors du Tour d'Espagne, le 31 août dernier? Privé de Tour de France cette année après une grosse gamelle lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français comptait sur la Vuelta pour se refaire une santé mais son abandon lors de la 11e étape a perturbé sa préparation pour le championnat du monde, lui qui remettra son titre en jeu dimanche, à Wollongong en Australie.

"Je ne suis pas unique et ça me va très bien"

Malgré deux victoires cette année, Alaphilippe a surtout connu une année galère. En réalisant un triplé historique dimanche, seulement réalisé par Peter Sagan, le Français sauverait forcément le bilan de sa saison. Toutefois, son statut ne sera pas le même que lors des deux éditions précédentes. "Je suis un des leaders mais je ne suis pas leader unique et ça me va très bien. Tout le monde connaît mon état de forme. Il y a des coureurs de l'équipe de France qui ont plus performé que moi ces dernières semaines et à qui la course correspond très bien aussi, a confié le coureur de 30 ans en conférence de presse ce mercredi. Je serai très heureux de donner le maximum pour eux. C'est en jouant sur le collectif qu'on ira loin."

Réputé pour son sens du collectif, à l'image des premiers jours sur le Tour d'Espagne où il n'a jamais hésité à rouler pour Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe va-t-il se mettre au service de Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas ou Christophe Laporte? "Je crois que je serais encore plus content si c'est un des mes collègues qui gagne, a lancé le coureur de la Quick-Step Alpha-Vinyl, qui ne ressent "pas du tout" la pression.

Partagé entre "redevenir un coureur normal" et prolonger "le rêve"

Concernant sa condition physique, Julian Alaphilippe ne s'estime "pas à 100% mais pas pourri non plus". S'il n'a "pas les mêmes garanties que l'an passé, le double champion du monde en titre pense tout de même pouvoir "peser" sur la course.

"Je suis un peu partagé entre deux sentiments ces derniers temps, s'est ensuite expliqué Alaphilippe. D'un côté je me dis: vivement l'année prochaine pour que je n'ai plus à porter le maillot et que je puisse, entre guillemets, redevenir un coureur normal, moins connu, moins sollicité, plus tranquille. Mais d'un autre côté, ce maillot est tellement un rêve, quelque chose de tellement énorme que je ne peux pas le laisser comme ça, bien sûr que non! Mais il demande beaucoup, peut-être aussi parce que je prends les choses à coeur et que je donne beaucoup aussi. Donc quoiqu'il arrive, que j'aie le maillot pour une troisième fois ou que je ne l'aie plus, la semaine prochaine, je serai très heureux."

Sélectionneur de l'équipe de France depuis mi-2019, Thomas Voeckler a réservé une surprise de dernière minute en convoquant Benoît Cosnefroy, qui n'avait pas été annoncé dans un premier temps parmi les neuf coureurs sélectionnés. Le Normand est "chaud bouillant", selon son sélectionneur. "Aux Championnats de France (en juin), il m'avait dit qu'il ne sentait pas le coup (de venir aux Mondiaux), donc on était partis là-dessus, a raconté Voeckler. Mais après sa victoire au Québec, je lui ai passé un coup de fil et je n'ai pas eu à la convaincre. Il voulait remporter une très belle course sous les couleurs de son équipe et c'était désormais chose faite".